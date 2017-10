Márquez está "contento con la victoria y más con los 33 puntos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) señaló que estaba muy contento con "la palabra victoria", pero que le "sale una sonrisa mucho mejor cuando dices 33 puntos". "Si hubiese ganado con Dovizioso detrás estaría contento, pero al final estos 33 puntos dejan respirar un poco más, pero no lo suficiente, quiero seguir con la misma tensión y no relajarme, hay que seguir igual", aseveró Márquez.

"La carrera me ha recordado a la de 2015, mucha pelea, muchos pilotos delante, increíble para los aficionados y, aparte, he hecho la misma estrategia, intentar conservar los neumáticos y atacar al final", reconoció el piloto de Repsol Honda, quien agregó que con el triunfo "hay más de medio mundial, bueno hay un cachito, un cachito grande, sobre todo porque han sido 25 puntos contra tres de Dovizioso y de once puntos a 33 puntos es importante".

"Psicológicamente también, ya que si aquí me hubiese recuperado puntos él, le habrían salido alas y a mí me habrían empezado a entrar dudas, por eso era importante y por eso lo dije el jueves y me puse la presión, que era importante quedar delante de él, no me esperaba tanto pero bienvenido sea", recalcó Márquez.