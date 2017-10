"Estamos solo contentos por el punto pero no por nada más"

José Luis Martí no quedó nada satisfecho de la actuación de sus hombres ayer en el choque ante el Lorca CF. Y así lo expresó durante su comparecencia posterior al encuentro. El técnico del Tenerife admitió que sus hombres habían jugado un mal partido y que "en ningún momento" fueron capaces de corregirlo. "Nos llevamos un punto que es para estar contentos con él pero nada más", manifestó ayer el preparador balear a modo de conclusión.

Martí quiere primero "analizar bien" el encuentro y luego hablar con sus jugadores para "volver a incidir en lo que ha hecho fuerte a este equipo, que es en competir cada acción como si la vida fuera en ello y en que si no se hace se va a pasar mal". El técnico se incluyó entre los responsables de la pobre imagen del Tenerife en el duelo de ayer, ya que entiende que es él quien "tiene que solucionar y convencer al futbolista de cómo es esta competición". "No quiero entrar en la palabra actitud, me niego a pensar en la palabra actitud y vamos a decir que hay que hacer mejor las cosas", agregó.

"Yo tengo que convencerles, como he intentado hacer hasta el día de hoy, pero si no lo entienden, tendremos que hacerlo de otra forma. Me refiero a que se den cuenta de la importancia que tiene jugar en el Tenerife y en esta categoría", proclamó Martí. Niega que el sistema tenga que ver con el caos que proyectaron en esta ocasión sus futbolistas sobre el campo. "A los jugadores los podemos ubicar en cualquier lugar, ya que ellos conocen las opciones de juego. Tenemos que ser capaces de tener más el balón", comentó. Martí reconoció, que tras ver la nefasta primera parte que completó el Tenerife, "hubiera sustituido a los once jugadores, pero no lo permite el reglamento". "Hasta me hubiera cambiado a mí porque aquí estamos todos en el mismo barco", agregó. También dijo que ha intentado transmitir a sus jugadores "que no se puede perder el amor propio", para citar, a continuación, un ejemplo contrario, con Alberto como protagonista, en la jugada del partido que dio lugar al segundo tanto del conjunto tinerfeñista.