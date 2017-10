Los blanquiazules valoran el resultado y admiten su mal partido

Los jugadores del CD Tenerife reconocieron que en esta ocasión ofrecieron una imagen nada convincente sobre el césped del Franciso Artés Carrasco. Eso sí, se mostraron contentos por el punto sumado ante el Lorca.

Titulillo. "No nos salieron las cosas en la primera parte. Estoy contento por el punto, el resultado estaba cuesta arriba y sacamos orgullo ante un rival muy complicado. Siempre salimos con la intención de ser protagonistas, pero hoy no nos salían las cosas. Nos estaba costando mucho y tuvimos la fortuna de meter el penalti en el último minuto de la primera parte. Estamos todos muy implicados en esto, no ha sido ni mucho menos la primera parte que imaginábamos. Los partidos los planteamos bien, pero a veces no salen las cosas. Nos dejamos el alma siempre, y los resultados positivos llegarán. Menos mal que marcamos antes del descanso. En la segunda parte se vio otro equipo y nos vamos satisfechos con ese punto. Yo trabajo para el equipo, quiero estar mejor lo posible, no saco pecho cuando lo hago bien ni me hundo cuando lo hago mal. Desde la humildad y unión del grupo saldremos adelante. Queda mucha Liga, pero no nos vamos a relajar".

Casadesús. "El gol antes del descanso nos dio vida y en la segunda parte estuvimos mejor. No sé si es justo, pero ese empate ha llegado. Nos vamos contentos pero solo a medias. En el descanso sabíamos que no habíamos estado bien. Durante la semana analizaremos lo ocurrido. Se pudo dar la vuelta a la situación y nos vamos con un sabor algo más dulce. No son números para estar arriba, pero yo quiero estar arriba al final. Queda mucha liga y hay mucho margen de mejora. La idea es mejorar fuera. Es pronto para preocuparnos".