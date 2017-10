El cuadro técnico decide no forzar y Villar se queda en casa

C. W. LAURITSEN

Villar (i) y Montañés. C. W. LAURITSEN

Las sensaciones de Juan Villar no fueron buenas en los últimos entrenamientos de la semana y el cuadro técnico decidió no arriesgar. "No es el momento de forzar, quedan muchas jornadas", indicó Martí, quien confía en que el onubense sí esté disponible para alguno de los partidos de la próxima semana (ante el Espanyol en la Copa del Rey y contra el Osasuna en liga).

Los otros descartes también fueron forzosos. Aitor Sanz se queda en tierra por sanción -fue expulsado frente al Numancia- y Longo y Montañés, porque aún no están restablecidos de sus respectivas lesiones. En el caso del castellonense, no se le espera antes del parón invernal. Sí que entraron en la lista tres canteranos adcristos al B: Brian Martín, Bolaños y Nahuel.