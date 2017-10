Amigas y sin embargo rivales

La pasada campaña, en su papel de capitana, Ainara Ramasco ejerció de anfitriona para recibir a Berta Dalmau, uno de los fichajes del Ibaizabal de Liga Femenina II. "Hicimos un buen grupo, con mucho cachondeo por las mañanas", recuerda la base vasca sobre una conexión que influyó, positivamente, en que las bilbaínas firmaran una notable campaña y se quedaran a las puertas de la fase de ascenso. A final de curso ambas decidieron cambiar de aires con la particularidad de que las dos acabarían recalando en Tenerife, Ainara como nueva base del Adareva, y Berta como uno de los fichajes nacionales del Clarinos. Pese a militar en conjuntos diferentes las dos mantienen un contacto permanente y, sobre todo, su amistad. Una relación que mañana sábado, con motivo del derbi lagunero (19:00 horas, Santiago Martín), quedará totalmente de lado.

Que Ramasco y Dalmau hayan coincidido este curso en la Isla se podría definir como algo más que una casualidad, sobre todo teniendo en cuenta el apego de la primera al equipo de toda su vida. "No es que estuviera cansada del club ni pensara que se había acabado un ciclo, sino que siempre quise salir fuera, vivir una experiencia así, y la de Tenerife y el Adareva era la opción que más me gustaba", explica la de Galdácano, que ya tenía tomada la decisión de cambiar de aires a finales de mayo. Casi dos meses después era el Clarinos el que anunciaba la incorporación de la alero de Cerdanyola del Vallés. "Me enteré y enseguida la llamé, uff, me has dado la vida, le dije. Estar de nuevo juntas mola, aunque en realidad estemos separadas", comenta la vasca. Pese a tener horarios y compromisos diferentes, ambas se ven de manera regular, aunque entre sus temas de conversación "no se encuentra mucho el baloncesto, sobre todo para desconectar", reconoce Berta.

La faceta cantautora de Berta

"Hablamos de cosas de casa", apunta Ramasco de unos encuentros en los que irremediablemente ambas recuerdan sus vivencias en el Ibaizabal y su llegada a la Isla. "Aquí tienen el cachondeo conmigo de que ahora que me fui yo ellas están ganando casi todo", confiesa Ainara, a lo que Berta añade, entre risas "que realmente es algo que piensan". Lejos de devolvérsela, la bilbaína asiente cuando se pone sobre la mesa uno de los hobbies de Dalmau, que en alguna que otra ocasión se atreve con la guitarra en su faceta de cantautora. "Me gusta tocarla, pero solo en grupos cerrados, como por ejemplo el año pasado, que venían a casa a cenar y luego cantábamos", comenta la alero restándole importancia. "Se le da muy, muy bien", afirma convencida la base, dejando claro además que "la única que cantaba era Berta, las demás solo lo intentábamos".

Pero todos estos recuerdos, vivencias y buena conexión quedarán aparcados mañana por la tarde a partir de las siete en el primer Clarinos-Adareva oficial de este curso. Un duelo con apenas dos años de vigencia pero que cada vez que se disputa genera una enorme expectación. "Es un derbi y como tal no tiene un favorito. Son partidos diferentes a los del resto de la competición y seguro que se va a vivir un partido muy ajustado", señala Dalmau, y si bien Ramasco recalca que "obviamente las favoritas son ellas", sí admite que "en un derbi se saca algo más que la calidad o la cantidad de jugadoras que tiene un equipo".

Donde sí coinciden ambas es al preguntársele por las claves para salir airosas del choque previsto para mañana en el Ríos Tejera. "Lo primero, no dejarla pensar a ella", dice Berta sobre Ainara, si bien la catalana generaliza al apuntar que "como en todos los partidos habrá que ganar desde la defensa". "Si estamos duras atrás como lo estuvimos en la primera parte del último encuentro, podremos correr y anotar fácil, pero si no lo logramos, vamos a sufrir". En términos parecidos se expresa Ramasco, que habla de "solidez en defensa para que luego todo fluya", a la vez que da prioridad en su propio equipo. "Nosotras estamos trabajando en el Adareva, como si fuera un partido más, porque todavía debemos amoldarnos al juego que queremos hacer. ¿Pararlas a ellas? Son muchas, no podemos hablar de una sola", comenta la galdacanesa.

Será algo más de hora y media tras la que ambas volverán a recuperar la amistad que surgió hace un año. Un apoyo que seguro hará, durante lo que resta de curso, más llevadera la lejanía de casa. "Esta es la tercera vez que estoy fuera y estoy acostumbrada a esta lejanía", comenta Berta, en parte algo sorprendida porque "al llegar me dijeron que en La Laguna iba a hacer mucho frío, pero todavía...". Ainara, por su parte, lo lleva como puede. Por un lado, el lidiar con "una situación nueva", en la que "sólo" se tiene "que preocupar de ir a entrenar y jugar al baloncesto", experiencia en la que "cambia todo, especialmente el estar lejos de la familia".

Eso sí, ambas parecen estar rodeadas de los condicionantes necesarios para que la morriña sea la menor posible. "Lo que más me ha sorprendido es lo cercana y calurosa que ha sido la gente desde el primer día", admite Berta, mientras que Ainara no esconde que "hasta ahora se ha cumplido todo lo que me dijeron cuando hablé con el club, desde su filosofía hasta el ambiente". "Solo me falta acabar el proyecto de final de carrera para poder disfrutar un poco más del sol", añade sobre una de sus pasiones y otra de las razones que la empujaron a más de 2.000 kilómetros de casa. Si todo se mantiene como hasta ahora y los resultados deportivos acompañan, no es descartable que Ainara y Berta sigan fortificando en la Isla su amistad al menos otro año más.