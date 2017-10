La Conmebol ve extraños controles antidopaje

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, reveló que le "preocupan" los controles antidopaje que se realizan en el fútbol argentino porque le "llama la atención" que salgan positivos en torneos internacionales y no en la liga local. "Me llama la atención que los doping son solo a nivel internacional y no en el fútbol local. Hay positivos de martes a jueves y no de viernes a lunes. Ya le hice saber a la Asociación Argentina", dijo Domínguez.