Jorge, ya a pleno rendimiento

Jorge Sáenz se entrenó ayer con total normalidad y su concurso para el choque de la próxima jornada en Lorca no parece correr riesgo. El internacional sub 21 no participó en el encuentro del pasado sábado ante el Numancia al detectársele una sobrecarga muscular. Simplemente, se decidió darle descanso para no arriesgar y ya parece totalmente recuperado.