"Es imposible estar bien los 40 minutos ante un rival como este"

Nenad Markovic se congratulaba por la victoria de su equipo, la primera de este curso en la BCL, y destacó, sobre todo, la capacidad de sufrimiento de los suyos ante un adversario pegajoso como el Riesen. "Lo que este equipo impone al contrario es tremendo, no te dejan respirar y cuando bajas un poco la guardia vuelven a estar ahí; no he visto ningún equipo que juegue 40 minutos así, es imposible estar bien todo el partido ante un rival como este. Al PAOK lo arrasaron así", destacó el bosnio, que admitió una mejor imagen antes del descanso. "Tratamos de no hacer un partido correcalles porque ellos querían eso, el hacer puntos tras robo, de contras... En la primera mitad tuvimos la situación controlada, y tras el descanso hubo momentos en los que no porque cometimos errores. Lo importante es que hemos ganado este primer partido en Champions después de una semana complicada y tras haber vencido también sufriendo en Badalona", destacó el responsable del banquillo canarista.

Dejó claro Markovic que su equipo "no afrontó con ningún tipo de miedo ni de temor el partido", para recordar igualmente que "esta competición es mucho más dura que el año pasado, y todos están más preparados para jugar contra nosotros. El Iberostar ya no es ninguna sorpresa", añadió sobre el rendimiento del Riesen. Destacó igualmente el bosnio "los 11 triples anotados", fruto de que "el equipo tiene buenos tiradores que deben seguir lanzando aunque no les entren". Además, dijo que los pocos minutos de Vrabac sobre la pista no tienen ninguna razón escondida. "A Adin lo veo bien y me sabe mal por él, pero necesitábamos otro jugador con más puntos en las manos", dijo de su compatriota, antes de aclarar que Tobey estará disponible para el sábado ante el Bilbao. "Él está bien, pero por la manera de jugar del Riesen era un poco arriesgado que entrara. Estaba para jugar, pero lo reservamos", expuso. Por su parte, John Patrick, técnico del Riese, reconoció que "el Iberostar es un justo vencedor". "Salió con más energía y nos hizo daño en el pick and roll", apuntó.