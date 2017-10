Aitor Sanz admite su error, "que penalizó mucho al equipo"

Aitor Sanz compareció ayer públicamente para ofrecer sus impresiones acerca de los acontecimientos del último partido del Tenerife, en el que fue protagonista en dos acciones relevantes del encuentro. "Me quedo con una doble sensación. Por una parte, bastante fastidiado por mi actuación personal, ya que creo que cometí un error que penalizó mucho al equipo. Y por otra, estoy orgulloso del trabajo de mis compañeros porque dieron la cara en todo momento, corriendo muchísimo para poder plantar cara al CD Numancia. Tuvimos opciones de ganar el partido", manifestó el centrocampista blanquiazul.

Aitor explicó la jugada que dio lugar a la pena máxima que se le señaló de la siguiente manera: "El penalti es un balón que me toca a mí, creo que se me queda en la espalda y tengo sujetado al defensa como ocurre en todas las acciones de córners de todos los partidos, y él se cae al suelo. El árbitro considera que es penalti y tampoco podemos hacer más. En la siguiente jugada venía caliente por una acción anterior en la que habían hecho una entrada bastante fuerte a Paco Montañés y en la que el colegido no consideró falta. Entonces, el rival se me mete delante y cometí un error, metiendo el pie donde no debía y vi la segunda amarilla".

Aitor hace autocrítica y propósito de enmienda para admitir que debe "subsanar ese error y controlar este tipo de cosas, tratando de mejorarlas". Por último, lamentó tenerse que perder el choque ante el Lorca pero está convencido de que sus compañeros harán "un gran trabajo".