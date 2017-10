El Sevilla defiende su liderato en Moscú

El Sevilla visita al Spartak de Moscú con el reto de ofrecer su mejor cara tras las dudas surgidas por su segunda derrota de la temporada el sábado en Bilbao, y de afianzarse en el liderato del grupo E ante un rival que busca no descolgarse. Los andaluces afrontan esta tercera jornada como primeros con 4 puntos, frente a los 2 que suman el Liverpool y el Spartak y con el Maribor como colista con 1. El Sevilla llega con problemas en la zaga por las lesiones, ya que Berizzo no podrá contar con sus capitanes, el luso Carriço y el argentino Pareja, que jugó tres años con los moscovitas antes de llegar en 2013 al Sevilla; aparte del lateral Carole, no inscrito en la UEFA.

El Spartak no gana en casa en competición europea desde la victoria por 2-1 ante el Benfica portugués el 23 de octubre de 2012. Cuatro empates y cinco derrotas han venido por detrás y han impedido al Spartak superar una fase de grupos en sus anteriores participaciones en Champions.