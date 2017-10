Dos rojas y cuatro puntos menos

El CD Tenerife, por segunda vez en lo que va de campeonato de liga, no pudo acabar este pasado sábado el partido con once jugadores sobre el césped. El motivo fue la cartulina roja que recibió Aitor Sanz en el minuto 29 de partido, como consecuencia de haber sido amonestado en dos ocasiones con sendas tarjetas amarillas. El caso es que poco más de un mes antes su compañero Suso Santana, también tuvo que abandonar el terreno de juego antes de lo previsto por idéntico motivo.

Y existen ciertos elementos coincidentes en ambos casos. Las dos expulsiones se produjeron en encuentros que el Tenerife disputaba como local y en ellos se acabó en tablas. Por tanto, el representativo dejó de sumar cuatro puntos en esos enfrentamientos. Curiosamente, los dos únicos partidos de liga en los que la escuadra de José Luis Martí no ha conseguido ganar de cuantos ha afrontado en el Heliodoro Rodríguez López.

Solo el Almería ha recibido más tarjetas rojas que el Tenerife en lo que va de campeonato. Los del estadio Juegos Mediterráneos han visto cómo cuatro de sus futbolistas han debido abandonar un partido antes de su conclusión a instancias del colegiado de turno. Mientras que el Zaragoza, Numancia y Valladolid igualan en estos momentos en número de expulsados al equipo chicharrero. No deja de extrañar que los canarios figuren entre los primeros puestos en este apartado, ya que no está entre los conjuntos que más faltas cometen, ni entre aquellos a los que más cartulinas amarillas le muestran. De hecho, hay un dato revelador en este sentido: el Tenerife recibe dos faltas más por partido de las que comete.

Entre las conclusiones que pueden extraerse de las actuaciones del Tenerife cuando se ha visto obligado a jugar con un hombre menos, destaca que en ninguno de esos choques el grupo de Martí se ha amilanado. Quizás gracias a ello no ha terminado perdiendo en ninguno de ellos. Y eso que en el de este pasado sábado, Aitor Sanz fue excluido del duelo con media hora de juego aún por disputarse. Al menos, le caerá un solo partido de sanción, por lo que no podrá ser alineado este sábado (19:00 horas, estadio Francisco Artés Carrasco) ante el Lorca. Muy diferente al perjuicio que ocasionó al Tenerife el comportamiento de Suso en aquel encuentro ante el Granada, a partir del cual el tacuense no pudo ser utilizado por su técnico en los posteriores cinco compromisos de su equipo.

También hay otras coincidencias en estas dos únicas expulsiones que ha sufrido el cuadro blanquiazul hasta la fecha. Tanto Suso como Aitor Sanz desempeñaban la función de capitán cuando Pizarro Gómez y Cuadra Fernández, respectivamente señalaron el camino de los vestuarios a estos dos futbolistas que, por otra parte, son de los más respetados en el vestuario y de los que más quiere su afición, por el compromiso que siempre han demostrado con el Tenerife.