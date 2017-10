Europa para afianzar conceptos

La Champions para seguir creciendo. El Iberostar Tenerife afronta esta tarde su segundo compromiso en su defensa de la corona de la BCL. Lo hace recibiendo al MHP alemán y, como siempre, con una intención de ganar que en buena medida se torna esta vez en necesidad por diversos argumentos. Como primera lectura, los de Nenad Markovic tratarán de ganar para comenzar a sumar en el torneo continental tras el inesperado tropiezo inicial en suelo letón contra el Ventspils. Y es que pese a haber otras 12 jornadas por delante, los aurinegros no pueden permitirse demasiadas distracciones más si desean no solo atar su pase a los octavos de final (se meten los cuatro primeros de cada grupo) sino además hacerlo en una posición privilegiada que le evite un hipotético cruce con alguno de los gallitos de la competición.

Pero más allá de solventar un choque que se presume complicado ante un rival sobre el papel más complicado que el Ventspils, el de hoy también sería un triunfo reconfortante. Una victoria que reforzaría la evolución de un conjunto, el tinerfeño, que parece no terminar de arrancar por completo, sumido en ocasiones durante los partidos en una manifiesta irregularidad, y alternando minutos muy brillantes con otros en los que parece perdido sobre la cancha. Aún así, este sube y baja le ha servido a los de Markovic para ganar tres partidos y competir hasta el suspiro final en los otros dos en los que sucumbió. Es por ello, que a poco que los laguneros den con un poco más de claridad de ideas y, sobre todo, continuidad, se acercarán notablemente a una versión que les haga al menos casi tan temibles como el pasado curso.

Tobey, duda hasta última hora

Esta tarde el MHP Riesen, un conjunto sin demasiada profundidad de banquillo pero muy físico, seguro que obligará a ello. Es por ello que los canaristas deben prolongar, e incluso aumentar en tiempo, esos 20 segundos minutos notable solvencia que mostraron el domingo en el Olímpico de Badalona. Esa media parte contra la Penya o los diez minutos finales a cara de perro exhibidos ante el Murcia se antojan escasos para la empresa y características físicas del rival de hoy. Y lo harán de nuevo los canaristas sorteando algunos inconvenientes físicos. Con Davin White fuera de combate al menos otra semana, San Miguel y Bassas (que se llevó un golpe en el duelo ante el Joventut) deberán multiplicarse en el puesto de uno y dos, donde también podrá ayudar un enrachado Ponitka. La gran incógnita será Mike Tobey, baja en Badalona a causa de sus maltrechos tobillos y que pese a haber respondido satisfactoriamente al tratamiento rehabilitador de estos días no sabrá si está en disposición de jugar o no contra el cuadro alemán. En caso negativo también parece necesario que Vázquez (junto a Niang) repita prestaciones cerca del aro y saque rédito de su envergadura ante un Riesen al que precisamente no le sobran centímetros.