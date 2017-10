Aitor Sanz: "Venía caliente y metí el pie donde no debía"

El centrocampista madrileño del Tenerife, Aitor Sanz, ha reconocido este martes 17 de octubre que antes de su expulsión ante el Numancia "venía caliente" por una "entrada bastante fuerte" que sufrió Paco Montañés en la que el colegiado no señalizó falta y que, como consecuencia, metió "el pie donde no debía".

El jugador del CD Tenerife ha comentado que, aunque cometió un error, la actuación arbitral "fue desafortunada, como mínimo", pero ha destacado que deben centrarse en los aspectos que pueden controlar.

"Me fui bastante fastidiado por mi actuación personal, ya que creo que cometí un error que penalizó mucho al equipo, pero estoy orgulloso del trabajo de mis compañeros porque dieron la cara en todo momento y tuvimos opciones de ganar el partido", ha comentado.

"Personalmente, debo subsanar ese error que he cometido y controlar este tipo de cosas, tratando de mejorarlas, mientras que no debemos perder mucho tiempo en aquellas acciones que no dependen de uno mismo", ha insistido.

Aitor Sanz ha recalcado que el equipo chicharrero hizo "un gran trabajo" para conseguir el empate, con un "gran desgaste físico" después de una semana de tres partidos en la que "el equipo venía tocado".

"Perderse el próximo partido es otra de las consecuencias de esto, pero creo que tenemos equipo de sobra para plantar cara a cualquier rival. Seguro que mis compañeros harán un gran trabajo", ha dicho sobre el partido ante el Lorca de este sábado.