El Marino da buena cuenta del Estrella en el Antonio Domínguez

El Marino se va enmendando poco a poco en casa y ayer ganó sin dificultad al Estrella, que no dio una buena imagen en el Antonio Domínguez. El partido comenzó con dominio local, con la escuadra de Los Cristianos en busca del gol. No obstante, la primera de la mañana fue para los visitantes, en un centro Brandon que Socorro cabeceó fuera. En el minuto 21, Zeben, a pase de Kevin Castro y de vaselina desde fuera del área, firmó el 1-0. Seguidamente, en un saque de esquina de Fran Delgado llegó el 2-0. Fue un gol de los calificados "olímpicos". Con este marcador el Marino estaba muy tranquilo ante un rival que no atacaba. Muy clara para el 3-0 fue una acción de Zeben que finalizó Kevin Castro, dando el balón en un defensor, que evitó así el gol.

Javi, desde el punto de penalti, remató tras una falta sacada por Kevin Castro, pero el meta Alexis sacó el cabezazo de la mismísima escuadra. Antes de la pausa hubo tiempo para un tercero, tras un tiro de Zeben y después de varios rechaces, Nami manda la red. De ahí al final de ese período inicial, no se registraron más acciones que entrañaran cierto peligro.

Tras el descanso se vio otro Estrella, abriendo el fútbol a las bandas, buscando tocar más y llegar arriba, pero sin conseguirlo. Tras un saque de esquina y luego de un rechace, Zeben tiró fuera desde fuera del área, una acción que pudo ser el 4-0. Kevin Castro, de tijera, remató fuera, en una nueva ocasión local. Héctor, de volea, desaprovechó otra oportunidad de los marinistas. La única del Estrella en esta segunda mitad fue de Chata, que no logró rematar entre los tres palos. Zeben puso un balón a Diego para cerrar la cuenta: 4-0.