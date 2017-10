El Dimurol Libby's cede y luchará en tierras riojanas por la Supercopa

A pesar de luchar con garra e intensidad, el CV Fachadas Dimurol Libby's no pudo derrotar al Minis de Arluy CV Logroño en el primer encuentro de la Supercopa de Voleibol Femenino 2017 (0-3). Con el Ríos Tejera como escenario para ofrecer un espectáculo de máximo nivel, el conjunto tinerfeño nada pudo hacer para evitar el tropiezo ante las riojanas, quienes toman ventaja en esta eliminatoria por el primer título de la temporada.

Un dubitativo Dimurol Libby's se topó en el inicio del encuentro con un concentrado equipo riojano que llegó al Ríos Tejera con las ideas muy claras: dar el primer paso para recuperar su título (4-12). Tras este mal inicio y aunque las tinerfeñas insistieron para evitar la brecha en el marcador (8-18), los errores no forzados unidos a los problemas de recepción blanquiazul no ayudaron a hacerle frente a un potente rival que terminó llevándose merecidamente el primer parcial por 9-25. Lejos de rendirse, el Dimurol Libby's no dudó en emplearse a fondo para darle la vuelta al electrónico (6-2). Ambos equipos fueron a la par durante los primeros compases del segundo set, en el que cada punto se disputaba con fuerza y no se lograban grandes distancias en el marcador (11-12). A pesar de ello, la evidente mejoría tinerfeña (20-22) no fue suficiente para frenar la fortaleza en ataque y bloqueo de las pupilas de Daniel Gallardo en los momentos finales (21-25).

Como era de esperar, la igualdad no dio respiro en el comienzo del tercer parcial (6-6). La sensacional aportación de Helia González sirvió para frenar cualquier intención de la escuadra canaria y empujó al Minis de Arluy VB Logroño en el marcador (8-12). El conjunto riojano, dispuesto a cerrar el encuentro, apretó los dientes en defensa y, gracias a su superioridad en ataque, consiguió imposibilitar el jugado de un incansable equipo tinerfeño (18-25).

Tras la trabajada victoria de las riojanas, el Fachadas Dimurol Libby's deberá luchar en el segundo partido de vuelta de la Supercopa 2017, que tendrá lugar el 12 de noviembre en el CDM Lobete (Logroño).