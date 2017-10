Con 20 minutos bastó

Media parte sirve para ganar en Badalona. El Iberostar Tenerife sumó ayer su tercera victoria del curso, esta vez en su visita al Joventut, para romper una racha de dos tropiezos y afrontar con más garantías sus próximos compromisos, en los que la exigencia será mayor. Triunfo más que sufrido el logrado por los de Markovic, que no solo fueron de menos a más, sino que hasta el descanso estuvieron muy lejos de lo que se presupone están capacitados a dar. Con la única referencia ofensiva de Ponitka, sin noticias del juego exterior (1/4 en 20 minutos), sin apenas balance defensivo tras cometer 10 pérdidas en dos actos, y una defensa individual que también dejó mucho que desear, los aurinegros llegaron a estar hasta 14 abajo (29-15, 12') trasmitiendo muy malas sensaciones.

Pero poco a poco los isleños se fueron recuperando y gracias a una mayor implicación colectiva atrás, el liderazgo de Ponitka, la solvencia de Fran Vázquez, la valentía de Bassas y la puntería de Abromaitis, se metieron de lleno en el choque hasta el punto de tomar la delantera en el epílogo del tercer acto (51-54 tras parcial de 6-19). Ahí a la Penya le temblaron las piernas y si bien los laguneros no fueron capaces de rematar a su oponente sí mostraron mayor fiabilidad (delante y detrás) para certificar su victoria. En el haber de los tinerfeños, las bajas de Tobey y White, y las molestias físicas de Richotti. Tres condicionantes en lo físico que, sin embargo, no pueden ocultar algunas situaciones preocupantes. Por un lado, esa falta de fluidez en la circulación del balón, algo que se tradujo en una nula amenaza desde el 6,75 (4/12 en todo el partido) e igualmente en un abuso desmesurado de la búsqueda del pívot en el pick and roll, algo que la Penya supo pillar en no pocas ocasiones; y por el otro, la ausencia de mordiente defensiva (uno de los pilares del baloncesto que desea Markovic), como si hubiera huelga de brazos caídos, tal y como evidencian los 29 puntos encajados en poco más de 10 minutos. Afortunadamente ayer estos errores tan evidentes fueron desapareciendo con el paso de los minutos para obrar la remontada canarista.

Final con brío que nada tuvo que ver con el arranque. Y es que lejos de mostrar ese teórico amor propio tras la derrota en Ventspils, el Iberostar salió más frío que nunca. De ello se aprovechó Richard para anotar de tres y finalizar una contra tras aprovechar, en línea de pase, las manos blandas de Abromaitis. La inclusión en el quinteto inicial de Vrabac no parecía funcionar pese a la actividad del bosnio y con la aparición de Jordan en la pintura la ventaja de la Penya se disparó hasta el 11-2. Casi cinco minutos tardaron los de Markovic en anotar la primera canasta en juego, gracias a un triple de Ponitka, que tuvo respuesta casi inmediata en Dimitrijevic y Gelo (17-7). El Joventut intimidaba y corría, todo lo contrario que los isleños. Todo apuntaba que con la segunda unidad el cuadro lagunero sería otro (19-13 tras mate de Petit), pero ni con esas despertó el bando aurinegro, sumido en un mar de pérdidas (seis en el cuarto) y sin la capacidad mínima de sufrimiento necesaria para gastar al menos su segunda falta del periodo y evitar que Vidal clavara un triple sobre la bocina del periodo (26-13).

Con Ponitka como tabla de salvación en medio de la zozobra (29-15), el Iberostar logró, como mucho, estabilizar su desventaja en la decena. Un paso al frente en las tareas defensivas y alguna acción que otra de Bassas y Vázquez no tenían, sin embargo, continuidad. Amagos de remontada que se quedaban en nada (del 34-27 al 39-27), principalmente porque los aurinegros se emperraron en tratar de sacar rédito buscando al pívot en el pick and roll, en lo que realmente fue meterse en la boca del lobo una vez sí y otra también, toda vez que los de Ocampo penalizaban muy bien esas pérdidas. Al menos varias acciones más de Ponitka (13 puntos y seis rebotes al descanso) y una buena defensa final hacían albergar esperanzas de cara a la segunda mitad (41-33).

La decoración, eso sí, pareció mantenerse inalterable en el arranque del tercer acto (45-35). Pero ahí llegó el punto de inflexión. Con Ponitka sumando a modo de martillo pilón, Bassas envalentonado en las penetraciones y Vázquez sacando a relucir su tiro de media distancia, el factor diferenciador fue el acierto de Abromaitis desde el arco. Y es que tras acumular 1/6 en los 24 primeros minutos de juego, los laguneros recuperaron esa particular circulación de balón que les permitió dar con su ala pívot en las esquinas, algo que Tim no desaprovechó para clavar tres triples y liderar un parcial de 6-19 que ponía en franquicia a los de Markovic por primera vez (51-54). Tuvo incluso la ocasión el bando aurinegro de despegarse más, pero no sacó tajada de sus dos últimas posesiones de un tercer cuarto diferente. Ya este Canarias era mucho más reconocible.

Y es que más allá de tomar la delantera en el electrónico, el Iberostar ganó en confianza para sacar adelante cualquier intentona de su rival para voltear de nuevo la situación (58-58, 61-62 y 65-66). Ahí el conjunto tinerfeño apretó todavía un poco más atrás, y tiró de oficio delante para seguir sumando. Dos puntos de Vázquez desde seis metros, una canasta de Beirán pivotando, otro acierto más de Ponitka rebañando un balón suelto y una bombita de San Miguel permitieron a los canaristas encarrilar la victoria (71-76) con poco más de un minuto por jugarse. Aún así, y como si fuera un peaje por sus deficientes minutos iniciales, Markovic y los suyos tuvieron que sufrir hasta el suspiro final, toda vez que Rodrigo erró dos tiros libres y la Penya dispuso de dos triples (bien defendidos) para forzar la prórroga. Una victoria a base de sacrificio que sirve para crecer en la tabla y, de paso, incidir en todo aquello, que no es poco, que está por pulir.