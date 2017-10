"No queremos que los árbitros nos den, pero sí que sean justos"

Desazón en el discurso de José Luis Martí, técnico del Tenerife, que se mostró apesadumbrado por el resultado que se produjo, pues aleja al representativo de la zona alta de la clasificación. Al cabo de los 90 minutos era imprescindible preguntarle por el muy polémico arbitraje de Cuadra Fernández, pero el balear no quiso ser demasiado profuso respecto a esta circunstancia crucial en el desarrollo de la contienda. En todo caso, sí manifestó que su equipo fue "el más perjudicado".

"Lo que queda claro es que tenemos a un grupo de jugadores comprometidos con la entidad que defienden; independientemente de las adversidades que ha habido, han perseverado en busca de la portería contraria. Por ocasiones, hasta nos podíamos haber llevado el partido. Pero la justicia no existe, el resultado es el que es. Y hay que seguir trabajando", resumió.

Martí aseguró que pujó por el triunfo a través de los cambios en la alineación. "Solo había cinco jugadores que habían disputado el partido entero en Oviedo; las diferencias no se notan cuando introducimos modificaciones en el once. Carlos Ruiz ha hecho otra vez un gran partido y, al fin y al cabo, de eso se trataba, que todos se sintiesen importantes", expuso el entrenador.

El técnico blanquiazul suspiró antes de responder sobre el arbitraje. "Cuando los dos equipos salimos disgustados por sus errores, es que no ha estado fino. Pero nos tenemos que centrar en que jugadores con la experiencia de Aitor Sanz no hagan una falta por detrás como la que ha hecho", remarcó. "Pero en los errores más graves, el equipo que ha salido perjudicado ha sido el nuestro. No queremos que nos quiten ni nos den, pero sí que sean justos", reclamó.

A ojos de Martí, lo que faltó fue "un poco de cabeza". "Quisimos llegar demasiado pronto a la portería contraria y la falta de fuerzas hizo mella. De hecho, estuvimos peor cuando se igualaron las fuerzas y estuvimos diez contra diez. Pero aún así hubo opciones hasta el final, mientras que el Numancia solo dispuso de una o dos, que yo ecuerde", comparó.

"No me preocupa", respondió cuando se le planteó que este resultado distancia al Tenerife de los puestos cabeceros. "Lo que debemos hacer es analizar el trabajo que se ha hecho y empezar la semana de entrenamientos para ir a Lorca a por la victoria. Cada partido nos demuestra que todos los rivales son complicados; hoy [por ayer] han venido con una defensa de cinco porque nos conocen bien. Y evidentemente, eso es que nos estamos haciendo respetar", dedujo. A renglón seguido, matizó que pedirá a sus jugadores "que sepan manejarse bien en todas las situaciones que se puedan dar para salir victoriosos, domingo a domingo". Por último, y en cuanto a las sustituciones forzosas que se produjeron, dijo que Villar y Montañés tuvieron que abandonar el campo por golpes muy fuertes. En el caso del castellonense, incluso tuvo que pasar pruebas médicas anoche "por una contusión fuerte en el pie", detalló Martí. Sobre la ausencia de Jorge Sáenz, indicó que fue "por precaución". "Llegó muy cansado de la última concentración con la selección y quisimos refrescar al equipo, pues creo que lo necesitábamos", cerró.