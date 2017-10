Un magistral Roger Federer fulmina a Rafa Nadal y conquista el Masters de Shanghai

El suizo Roger Federer acabó este domingo con la racha ganadora del número uno del tenis mundial, Rafael Nadal, al vencerle en la final de Shanghái por 6-4 y 6-3 en un partido en el que el español no estuvo a su mejor nivel y en el que se comprobó su desgaste físico por acumulación de partidos.



El número dos del mundo, el eterno rival del mallorquín, acabó así con su racha de 16 victorias consecutivas y logró ganar su sexto título de la temporada.



Nadal y Federer, los dos grandes protagonistas de la temporada, medían fuerzas por cuarta vez en este 2017. La trayectoria de las últimas semanas parecía decantar la balanza a favor del español, pero el hecho de que el partido se jugase bajo techo y la carga de partidos del español, unido al magistral nivel ofrecido por el suizo, demostraron lo contrario.





La derecha de Federer funcionó a la perfección durante todo el partido.

