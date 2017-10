Un empate como mal menor

Un punto fue el botín que el CD Tenerife pudo embolsarse ayer en su enfrentamiento con el Numancia. No pudo lograr su objetivo inicial pero al menos salvó los muebles, un mal menor si se tiene en cuenta lo que tuvo que remar contracorriente durante gran parte del encuentro. En una categoría tan igualada como la Segunda División los acontecimientos, e incluso los detalles, determinan el resultado final y eso fue lo que le sucedió ayer a un conjunto isleño que había arrollado a sus rivales en sus dos últimas comparecencias como local. Y es que la expulsión de Aitor en la primera parte y el presunto penalti que cometió el propio futbolista madrileño condicionaron el desarrollo posterior del envite.

La jornada que se celebró entre semana obligó a los dos entrenadores a realizar cambios en sus respectivas formaciones iniciales. Así, hasta cuatro novedades presentó Martí en su once con relación al duelo disputado el miércoles en el Carlos Tartiere, mientras que Jagoba Arrasate se vio en la necesidad modificar aún más su equipo titular, dado que, al margen de las rotaciones que tenía previsto llevar a cabo, tuvo que cubrir las numerosas bajas, entre lesionados y sancionados, que padeció para esta cita. Cierto es que Jorge Sáenz también se cayó a última hora del grupo de elegidos como consecuencia de una dolencia muscular. Pero las altas de Luis Pérez, Tayron y Juan Villar se debieron a decisiones exclusivamente técnicas.

Sí repitió dibujo el preparador balear, con un 4-2-3-1 que tan buen resultado está dándole al Tenerife, en especial en casa. De hecho, los insulares comenzaron mandando en la contienda. Y ya con poco más de un minuto consumido dio su primer susto, en una cesión defectuosa de la zaga visitante a su portero.

El Numancia no daba ninguna sensación de peligro y era su rival el que mordía de verdad. Los del Heliodoro presionaban, robaban y tocaban a su antojo. Con un guión así no era de extrañar que el cuadro canario comenzara a obtener beneficio material de ello. Lo hizo antes de lo previsto. Antes de llegar al minuto 10, un pase en largo de Aveldaño a Luis Pérez dio lugar a un saque de esquina. Aitor Sanz lo lanzó magistralmente a la testa de Carlos Ruiz y el granadino anotó su segundo gol de la temporada.

Pero el grupo de Arrasate despertó tras encajar el tanto. Comenzó a acaparar más el balón y a mirar hacia la meta contraria. Y muy pronto obtuvo su recompensa, también con un córner como origen. Después de que se lanzara el balón quedó suelto en el área y Carlos Gutiérrez cayó al césped en una pugna con Aitor, lo que fue señalado como penalti por el colegiado Cuadra Fernández. La pena máxima la transformaría en el empate Guillermo.

El Tenerife reaccionó y trató de meterle más arrojo a su juego. Aitor desperdició una falta al borde del área que pudo haber sido cometida dentro del área sobre Tayron (27'). También pudo equivocarse el árbitro en un derribo a Montañés que no estimó como falta. Una acción que resultó ser decisiva, ya que al seguir la jugada Aitor Sanz zancadilleó a un adversario por detrás y vio una segunda tarjeta amarilla (la primera se la habían mostrado en el penalti). Por lo que los locales se quedaban en inferioridad con una hora de partido por delante. Martí tuvo que matizar una vez más su dibujo. Justo después de la expulsión, dio entrada a Bryan Acosta y prescindió de Montañés. El hondureño tiene fuelle de sobra para ayudar a compensar la falta de un hombre en su equipo.

Por si fueran pocos los inconvenientes, Juan Villar volvió a lesionarse nada más reanudarse el choque y entró al campo el máximo goleador del Tenerife, Philip Malbasic. El Tenerife ni mucho menos se conformaba con el empate. Pese a su inferioridad numérica, optó por buscar su segundo gol. Iñaki lo intentó a través de un golpe franco, que se le marchó alto (54'). Poco después, Aveldaño no acertó, con todo a su favor, a rematar bien una falta sacada por Bryan (57'). La entrada a falta de media hora de Suso, que reaparecía tras un mes de ausencia por sanción, fue la señal más clara de que los blanquiazules querían la victoria. El tacuense estuvo a punto de marcar nada más incorporarse en un contragolpe que culminó él con un disparo desde el vértice del área y que Aitor Fernández rechazó a córner (62').

El terreno se le allanó con la expulsión de Dani Nieto, autor de un codazo a Iñaki. Todo volvía a igualarse, aunque no en fuerzas, dado que el Tenerife había sufrido un mayor desgaste durante gran tiempo. De hecho se le notaba algo fundido en el tramo definitivo del partido. Lo que aprovechó el Numancia para montar ofensivas, algunas de ellas de cierto peligro, como la que Pablo Valcarce protagonizó y que obligó a Dani a sacar una mano providencial para evitar el tanto (84'). Fueron los sorianos los que merodearon más la portería contraria al final. Sin embargo, no llegaron más ocasiones de consideración. Las fuerzas no dieron para más y dejaron las cosas como estaban.