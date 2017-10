Más difícil todavía

El Iberostar Tenerife tendrá que sobreponerse a las últimas situaciones que ha vivido en las últimas semanas para sacar adelante su choque de esta mañana ante el Divina Seguros Joventut, uno de los conjuntos históricos de la Liga ACB. Los hombres de Nenad Markovic acumulan dos derrotas en sus dos últimos compromisos oficiales -ante el Valencia Basket en casa y frente al BK Ventspils letón en la Basketball Champions League- y, por el camino, ha perdido a dos de sus hombres más importantes. A la baja ya conocida de Davin White, ayer antes de emprender rumbo a Barcelona, Mike Tobey también se vio obligado a descansar,

El pívot estadounidense no formó parte definitivamente de la expedición tinerfeña a Badalona y causa baja en la visita al Olímpico de Badalona. El jugador sufrió un esguince en el tobillo izquierdo ante el UCAM Murcia, del que no está aún recuperado al cien por cien; y padeció otro en el derecho en el choque disputado en Letonia; del que se encuentra en pleno proceso de recuperación. Al no tener aún garantías físicas para afrontar el encuentro, Tobey se quedó en la Isla trabajando con los servicios médicos del club y se reincorporará al trabajo del grupo en función de cómo vaya evolucionando en los próximos días.

Aún así, los aurinegros están con ganas de revertir los resultados y volver a festejar un triunfo. Tal y como explicó el técnico Nenad Markovic, los jugadores "están picados. Somos conscientes que no lo hicimos bien y debemos corregir errores", aunque el bosnio prefiere ser positivo y se queda con "los diez últimos minutos ante el UCAM Murcia y el partido frente al Valencia porque deben ser un espejo para nosotros".

Markovic indicó que el ánimo del grupo está bien y destacó que "puedes jugar bien o mal, pero siempre debes ser exigente y salir concentrado desde el primer momento". El preparador del cuadro canarista del partido del pasado miércoles en Letonia del que aseguró que "fue un encuentro que no afrontamos como debíamos. Somos campeones y todos quieren ganarnos y debemos ser consciente de ello. Allí jugamos sin energía y sin dureza y ellos se aprovecharon de nuestros errores para derrotarnos. Nosotros hicimos poco para ganar".

Ahora vuelven a la Liga Endesa en un choque que definió como "muy difícil" y dijo que "el Joventut no es solo Jerome Jordan. Todos juegan con mucha energía, con mucha intensidad y pelean durante los cuarenta minutos, vaya como vaya el partido".No quiso destacar a nadie en especial del conjunto badalonés, pero sí su gran capacidad para anotar, su manejo de balón y el control que siempre tienen del partido. "Es un equipo con mucha energía por eso debemos salir con la máxima concentración y ser duros en defensa", reitero el técnico del cuadro insular.

Engaña, y mucho, el casillero de victorias y derrotas de la Penya, que figura aún con un balance de 0/2, tras aplazar su jornada inaugural por sus compromisos europeos (cayó en la previa de la #BasketballCL ante el Kataja finés), entre otras cosas porque los catalanes compitieron hasta el final tanto en su derrota ante el Barça, al que pusieron en serios aprietos (72-74 en el Olímpico), como en su visita a Santiago de Compostela (77-68).