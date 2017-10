Que pase el Numancia

El CD Tenerife afronta esta tarde un nuevo encuentro de liga con la confianza que le confiere actuar en el Heliodoro Rodríguez López. Bien es cierto que en sus tres últimas salidas solo ha podido cosechar un empate, el del pasado miércoles en Oviedo y después de completar un partido muy discreto. Pero sus prestaciones en casa son muy diferentes. Y lo confirman sus últimas comparecencias ante su público, al que han regalado dos victorias y seis goles, además de evitarles tener que ver su portería perforada.

Por tanto, las credenciales que presenta el conjunto blanquiazul en su feudo invitan a pensar que tiene todas las papeletas para sumar tres puntos. Además, su rival de hoy, pese a estar aupado a los puestos altos de la tabla, no está rindiendo a un nivel óptimo lejos de Los Pajaritos. Por si fueran pocas las dificultades que se encuentra a domicilio el cuadro de Jagoba Arrasate, ha viajado a la Isla con numerosas bajas. Unai Medina, Iñigo Pérez y Julio Álvarez no podrán participar en el duelo por lesión, así como tampoco y los sancionados Diamanka y Escassi.

Aún así, al Numancia no se le ha dado muy mal el Heliodoro en los últimos tiempos. De hecho, el Tenerife no ha sido capaz de ganarle en las dos últimas visitas a la Isla a su rival de hoy. En ambas, con José Luis Martí en el banquillo del representativo. Lo mismo que en el contrario se encontraba Arrasate, no en vano son los dos entrenadores de Segunda que más tiempo llevan en sus respectivos equipos.

El prepardor blanquiazul repetirá el dibujo de sus partidos más recientes, aunque sí es más que probable que releve a algunos de los jugadores que actuaron el miércoles en el Carlos Tartiere. Martí no suele dar pistas, pero parece que atrás podría producirse alguna variante en ese sentido. O bien podría reaparecer Carlos Ruiz, ya recuperado de la lesión que le ha privado tomar parte en los últimos compromisos de su escuadra, o se apostaría por el joven Luis Pérez para dar descanso a Raúl Cámara en el lateral derecho. Y arriba, Tayron cuenta con opciones de volver a ser titular.

Las únicas bajas con las que comparece el Tenerife a este enfrentamiento son las de Camille y Longo. De ahí que Malbasic tenga que volver a ser el jugador más adelantado del Tenerife, si bien Juan Villar, decisivo ante el Oviedo, puede disponer de protagonismo avanzado el encuentro. No parece del todo prudene que el onubense salga de inicio. El de esta tarde será un duelo de gallitos de la categoría, tal y como están situados en la tabla, y aunque una victoria no le dará al Tenerife para situarse líder sí que ello le supondría un gran golpe anímico.