Martí: "Las palabras cansancio y fatiga no existen en este equipo"

José Luis Martí repetirá dibujo pero no el mismo once del miércoles. Eso es lo que dio a entender ayer durante su rueda de prensa previa al choque de hoy. Pese a asegurar que sus jugadores se encuentran disponibles, aunque algunos con ciertas molestias, su idea es la de rotar para dar descanso a sus hombres más castigados, sobre todo después de haber tenido que disputar tres partidos en ocho días.

"Es probable que haya cambios. Si hemos predicado que nuestra filosofía es la de que tenemos jugadores que entran desde el banquillo y no se nota diferencia alguna, pues por la cercanía del partido del miércoles y el viaje puede que haya variaciones", declaró Martí. Para a continuación recordar que él va "partido a partido" y planifica en función de los condicionantes de cada uno de ellos. Eso sí, advierte de que "la palabra cansancio o fatiga no existe" en el vocabulario de su equipo. El técnico balear, partidario de no forzar a jugadores con problemas, sí insinuó que Juan Villar, hace poco salido de una lesión, y Bryan Acosta, llegado recientemente de Honduras no formarán parte del equipo titular.

Avanzó también que "es probable repetir dibujo", aunque puntualizó que "se puede cambiar durante el partido, como el otro día a los 20 minutos". "Los jugadores conocen el planteamiento y podemos jugar por dentro o abrirnos, lo tenemos trabajado en los entrenamientos. La idea es acumular más gente arriba. Se trata de jugar con perfiles parecidos", abundó.

Por tanto, le resta importancia al hecho de que su equipo no funcionara como debía en Oviedo. Lo cual atribuyó Martí a las "segundas jugadas". "Es cierto que cuando nos dan tanto pelotazo nos afecta. Y luego, la principal dificultad estuvo con el balón. Si somos capaces de tenerlo más no va a haber problemas porque los chicos presionan bien, se juntan rápido y permanecen ordenados", señaló. Y eso es, a su juicio, "lo que sucedió el otro día". Sin embargo, entiende que "cada partido es diferente y ahora el Numancia no nos va a dejar estar cómodos y también se replegará y no dejará espacios en otras ocasiones".

Martí dice que tiene en cuenta al rival pero insiste en que el Tenerife tiene su propio plan. "Nosotros tenemos una idea propia, independientemente del adversario al que nos enfrentemos. Intentamos defender lejos de nuestra portería y a partir de ahí buscar la la meta contraria siempre que se pueda y si lo podemos hacer con velocidad en la circulación de balón, perfecto", declaró. Para añadir que el Numancia es "un equipo muy comprometido, ordenado y sabe lo que tienen que hacer". "Luego también ha tenido acierto de cara a la portería y sobre todo ofrece trabajo y sacrificio. Además, posee una plantilla amplia", finalizó.