Arrasate: "El Tenerife tiene de todo arriba"

Jagoba Arrasate admitió ayer que el reto ante el que se encuentra su equipo en la actualidad es el de vencer lejos de Los Pajaritos por primera vez esta temporada. "Fuera de casa a todo el mundo le está costando ganar, de hecho ayer (por el jueves) se produjeron cuatro victorias locales. Está complicado a domicilio y tenemos que hacer un buen partido ante un equipo que aún es más potente si cabe en su estadio", indicó el técnico del Numancia. No obstante, para Arrasate, "tampoco es normal ganar los cinco partidos de casa". "Nuestra misión es intentar mejorar fuera, donde no nos hemos encontrado a gusto, a excepción de en la Copa.

Acerca del Tenerife, el preparador del Numancia dijo que "posee de todo: copas, oros, espadas, bastos... de todos los colores arriba". "Tienen profundidad, verticalidad, desborde, gol y habrá que tener todo eso en cuenta", agregó. Aseguró que la victoria frente al Barça B ha dado moral a su equipo, que ahora puede servirle para medirse al Tenerife. "Debemos competir bien, más allá del dibujo y de las individualidades. No puede ser que en el minuto dos nos hagan un gol en Zaragoza", resaltó. "Si no hacemos un buen partido no vamos a tener opciones ante un buen rival que en casa es todavía más potente", indicó.