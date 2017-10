Ana González: "En nuestra casa todo es más fácil"

La UD Granadilla Tenerife Egatesa recibe al Santa Teresa este domingo a las 11:30 horas en La Palmera. A sólo tres puntos de diferencia, ambos conjuntos llegan al choque necesitados de puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

Ana González, una de las fundadoras y más veteranas de la plantilla asegura "estar muy ilusionada con poder ofrecer la primera victoria a nuestra gente. Pero necesitamos a la afición para ganar este domingo en casa". González afirma que "es una buena oportunidad para seguir creciendo, demostrar que la dinámica del grupo es ascendente pero acudimos a la cita sin ningún tipo de ansiedad. Llevamos ya unos años en la categoría y sabemos perfectamente que es muy larga".

"Aunque no tuvimos el comienzo que todas deseábamos estamos mentalizadas en trabajar y mejorar día a día para cometer los menores errores posibles el día de partido. En nuestra casa y con nuestra afición todo se hace más fácil. A nivel personal creo que he ido de menos a más y me encuentro en un buen momento físico. Mi objetivo este año es aportar todo lo que pueda a mis compañeras y si marco goles que nos beneficien a todas mejor", declara la delantera.

Sergio Batista, presidente de la UD GranadillaTenerife Egatesa, destacó la victoria del pasado fin de semana y afirma estar "muy ilusionado con esta liga. Sabíamos que esto iba a crecer y que continuará haciéndolo. Por eso desde la directiva hemos puesto todo y cada semana trabajamos para que el cuerpo técnico y las jugadoras estén lo mejor posible. Gracias a la afición y a las empresas como Tenerife Tours que siguen respaldándonos seguimos dando pasos para estar al nivel y cumplir con las exigencias de La Liga".