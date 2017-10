El Tacoronte conserva su ventaja

El Atlético Tacoronte solventó la jornada liguera entre semana conservando su ventaja al frente de la Preferente tinerfeña. Por detrás, Florida y Cruz Santa se posicionan como firmes candidatos a pelear por los puestos de cabeza. Juventud Laguna y Santiago del Teide continúan en una situación delicada y ya son siete semanas sin conocer la victoria. Sin tiempo para el respiro, este viernes se volverá a disfrutar ya del fútbol en la categoría provincial, con el comienzo de la octava jornada.

La escuadra de Rayco García parece no tener rival en este tramo inicial de la Preferente tinerfeña. El Atlético Tacoronte sumó su sexta victoria al vencer en el Izquierdo Rodríguez a un Unión Tejina, que no puso las cosas nada fáciles. Los pupilos de Eduardo de León tomaron las riendas al partido con el tanto obra de Adrián. Sin embargo, los tacoronteros se repusieron rápidamente para establecer la igualada a través de Yeray Chávez. En la segunda parte, el delantero norteño Gabi fue el autor del triunfo de una entidad de Barranco las Lajas, que continúa además invicta.

El Florida continúa destacándose como una de las revelaciones de esta Preferente tinerfeña. El conjunto de Antonio Hernández continúa por la buena senda después de solventar un duelo complicado frente a todo un Atlético Granadilla. Los orotavenses se sobrepusieron al buen juego desarrollado por los pupilos de 'Carli' Perdomo en la primera parte, para hacerse con los tres puntos, en el segundo período, merced a los tantos de Pitu y Largo.

El Cruz Santa encadenó su tercera victoria consecutiva, la segunda seguida en La Suerte, al doblegar a un flojo San Lorenzo. Al conjunto de Antonio Luis se le puso de cara el partido desde la primera parte, gracias a los tantos de Oscar, con un centro chut que sorprendió a Andrew, y de Darío al transformar un penalti. Con el receso, los realejeros pusieron la sentencia a través de Enma. Los pupilos de Toño Dorta pudieron reducir la diferencia a lo largo del segundo período, pero no tuvieron fortuna de cara al marco de Dani Bello, y encajaron su segunda derrota consecutiva.

El Glassydur Icodense consiguió la cuarta victoria de la temporada tras imponerse sin dificultades al Portezuelo Tegueste. El conjunto de Icod de los Vinos no dejó lugar a las sorpresas y goleó a un rival que no se encontró nunca sobre el verde sintético de El Molino. Los teguesteros intentaron plantar cara en todo momento, pero el potencial ofensivo de los de la ciudad del Drago terminó decantando el partido. Samuel, con un doblete, Yoel y Rubén Rosquete colocan con sus goles a los norteños en la zona alta de la tabla.

El Puerto Cruz continúa por la buena línea en este tramo inicial de la Preferente y no solo mantiene intacta su condición de invicto sino que no pierde de estela al líder Atlético Tacoronte. No lo tuvo nada fácil el conjunto de José Antonio González 'Machete' para doblegar a un Juventud Laguna, que se vio con el marcador a favor en El Peón merced a un tanto de Luis. Tras la reanudación, los portuenses aprovecharon el bajón del equipo dirigido por Adrián Albéniz, que continúa sin carburar, para voltear el encuentro y sumar su tercera victoria merced a un doblete de Eduardo y al postrero tanto de Kiko Ratón.

El Orotava se llevó los tres puntos de su visita al Anexo Antonio Domínguez, algo que ningún otro equipo había conseguido en la presente campaña. Con esta victoria, los norteños consiguen colocarse en la zona media de la tabla y no descolgarse de la cabeza. El villero Sergio puso a su equipo con ventaja pero el marinista Facu respondió antes del descanso para igualar las tablas. Con el receso, un certero remate de Óscar dio la tercera victoria del curso a los jugadores dirigidos por Damián Trujillo.

Victoria del Águilas Atlético sobre el Guancha T-Gas Santa Catalina en un choque que se resolvió en los segundos 45 minutos. Con estos tres puntos el conjunto de Adeje toma aire y se aleja de los puestos bajos de la tabla. El norteño Mario fue el primero en ver puerta en el encuentro para la escuadra de Montefrío. Los pupilos de Damián López lograron remontar con los tanto de Jorge, al filo del descanso, y de Javi y Lionel, durante el transcurso del segundo período.

Charco del Pino y Santiago del Teide afrontaban un duelo vital por la permanencia. El conjunto granadillero no desaprovechó una buena oportunidad de sumar su primera victoria en el recinto charquero y solventó la visita de la escuadra de Eduardo Calderón con una contundente goleada. Tras una floja primera parte, los tantos de Pineda, Jayan, Dani Castillo, Cristian y Ayoze Tacoronte dieron el segundo triunfo del curso al cuadro de Estéfano Dondi. La entidad de Tamaimo continúa como farolillo rojo de la clasificación después de no ser capaz de puntuar en estas primeras siete jornadas de competición.

El Atlético Victoria cerró la séptima jornada de la Preferente goleando con muchísima claridad al Valle Frontera. A pesar de lo abultado del resultado, el conjunto de William Morales plantó cara en la primera parte a unos verdiblancos que se marcharon al descanso úncamennte con ventaja de dos goles, obra de Chus y Oscar, este último al transformar una pena máxima. Tras la reanudación, los herreños se desinflaron y terminaron claudicando frente a unos norteños que redondearon el marcador con un doblete de Chus, quien completó su hat trick particular, y los tantos de Dani Hernández y Velázquez.