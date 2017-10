La plantilla entona el 'mea culpa'

Si justo tras la derrota ante el Ventspils fue el técnico Nenad Markovic el que reconoció que el partido de los suyos "había "sido malo", ayer fueron algunos de los jugadores los que reconocieron que el Iberostar Tenerife que se vio en el estreno de la Basketball Champions League no fue el esperado y estuvo lejos de su mejor versión. "En la primera parte no estuvimos acertados", comentó Javi Beirán en declaraciones a la web del club, www.cbcanarias.net. "Con un cero de 11..." expresó de forma suspensiva en referencia al porcentaje desde el 6,75 de los canaristas en la primera parte. "Luego empezamos el tercer cuarto anotando triples pero, no estuvimos al ritmo defensivo que esperábamos y que necesitamos para ganar. Cuando quisimos ellos estuvieron más acertados, jugando mejor y castigando nuestros errores", añadió el alero.

Para el madrileño no queda otra que "levantarse y pensar que el domingo tenemos un partido muy importante en Badalona; ponernos las pilas porque tenemos un grupo difícil en la BCL", aseguró, reconociendo además que "empezado con derrota habrá que ganar algún partido más" a domicilio, si bien aplacó cualquier tipo de alarma al reseñar que "solo se ha perdido el primer partido del grupo, por lo que existe mucho margen para la recuperación". La primera prueba para comprobar este paso al frente será el domingo en Badalona. "Tenemos poco margen para pensar en el partido del Ventspils y en preparar el de la Penya, pero sabemos las cosas que tenemos que hacer para jugar bien, tanto en ataque como en defensa, hablaremos un poco del rival estos dos, tres días de los que disponemos...", comentó el exterior aurinegro, para el que es prioritario recuperar las mejores sensaciones. "Tenemos ser nosotros mismos, defender bien y confiar en nosotros y en que nuestros tiros que van a entrar", agregó Beirán.

Richotti y el margen de mejora

En términos parecidos se expresaba el capitán Nico Richotti, que como su compañero ve posibilidad de avance en las próximas semanas. "Mucho que aprender de esta derrota!", escribió el de Bahía Blanca en su cuenta de Twitter. "Esto recién empieza y no hay que desanimarse. Sé que este equipo tiene un gran margen de mejora. ¡Vamos, equipo!", añadió el escolta.

Al ser cuestionado por el adversario de este domingo, Javi Beirán reconoció que "no será un partido fácil", pero insistió en que lo importante es ofrecer una buena imagen. "Las claves pasan un poco por nosotros, ya que con el poco tiempo que tenemos por la Champions para preparar los partidos y hacer scouting, casi todo pasa por hacer nuestras cosas básicas bien, no cometer errores y compartir el balón", comentó, para resaltar que el cuadro badalonés "juega en casa y lo hará con mucha intensidad como ya hiciera contra el Barcelona". "Nosotros tenemos que estar tranquilos y esperar nuestro momento para llevarnos el partido", añadió Beirán.