Nenad Markovic no se anduvo con medias tintas al término del encuentro al reconocer que la actuación de los suyos no fue, ni mucho menos, la esperada. "Ha sido un mal partido desde el inicio, muy lento, con malas decisiones, y con un mal porcentaje de tiro, sobre todo en la primera parte, en la que estábamos con 0/11 en triples, mientras que ellos llevaban 5/8; y aún así nos fuimos al descanso ganando de uno", reconoció el bosnio, para el que, lejos de mejorar tras el intermedio, los aurinegros prolongaron sus pecados. "Hemos pensado que no iba a ser un partido como el que se nos plantó delante. Creo que hay que aprender de esos errores para afrontar con más ánimo los siguientes encuentros; es necesario mejorar ciertas cosas", añadió el preparador del cuadro lagunero.

Ya con la vista puesta en el choque del domingo (los tinerfeños durmieron anoche en Riga y esta tarde llegarán a la Isla), Markovic considera que el del Joventut será "un encuentro complicado, sobre todo porque será fuera de casa y encima después de este viaje". "Nos enfrentaremos a un equipo que compite al cien por cien, por lo que tenemos que recargar las pilas para hacer lo que teníamos que haber hecho hoy [por ayer]. Ponerle mucho más ritmo, ser mucho más duros y no permitir canastas fáciles", expuso el máximo responsable del banquillo aurinegro. Un partido, el de Badalona, en el que el Iberostar tampoco tendrá a White. "Es importante para nosotros porque es el mejor jugador que crea sobre el bloqueo directo, tira bien y en una rotación como la nuestra puede actuar en dos puestos", reconoció el bosnio, que insinuó que no habrá ningún movimiento de mercado para paliar su ausencia. "Creemos que la gente que está es suficiente para poder reemplazarle. Además algunos de ellos seguro que tendrán más minutos, que esta vez no pudo ser por las dificultades que se plantearon en el partido", dijo en referencia por ejemplo a Vrabac, ayer de nuevo inédito. "Hay que usar una mayor rotación en los siguientes encuentros para que la baja de Davin no se note tanto", añadió.