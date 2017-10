Anquela: "El Tenerife ha tenido un acierto tremendo"

Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo, lamentaba anoche no haber anotado el segundo gol, que le hubiese dado el triunfo sobre el Tenerife: "El equipo ha salido intenso. Hemos hecho una primera parte buena, con varias oportunidades claras para hacer el 2-0 y en una acción aislada nos han empatado".

El técnico andaluz hablaba también de la acción del gol chicharrero, que penalizó al máximo al conjunto azul: "Ha sido un error y el rival ha tenido un acierto tremendo. Ha sido un buen gol. No he visto la jugada o si hay falta o no, no lo sé. Hemos podido evitar ese pase, nos han pillado entre los dos centrales con un buen pase y le ha caído a Villar que normalmente no falla. El equipo ha estado buen nivel y nos faltó el segundo. Si no lo haces contra el Tenerife puede pasar lo que ha ocurrido, que ha empatado".

Sobre el arbitraje, muy protestado por la afición del Tartiere, no se quiso pronunciar Anquela: "De donde no pueda arreglar nada prefiero no hablar porque no merece la pena" [...] "El árbitro pita lo que tiene que pitar. Es una batalla perdida. Tengo un respeto muy grande a los árbitros. Me gustaría lo único que ellos también analizaran los partidos que han hecho como nosotros hacemos. Los árbitros siempre llevan razón", apuntó con cierta ironía.