Aarón Ñíguez, un peligro conocido

El Tenerife quería que siguiera y Aarón también quería continuar. Pero ambas partes no se pusieron de acuerdo y el alicantino, uno de los jugadores más talentosos de la plantilla de la temporada pasada, emigró y eligió el Oviedo. En el Principado no ha tardado en erigirse en uno de los grandes ídolos de la afición local, que espera del exblanquiazul su mejor versión. Junto al peligro que supone la dupla Toché-Linares, será Ñíguez el principal peligro en el envite de esta noche. Si demuestra el nivel que ya exhibió en el representativo, no estaría de más una vigilancia especial para el siete de los carbayones.