Televisión Canaria se postula como operador elegido

A escasos dos días de que arranque la competición, el Iberostar Tenerife no tiene cerrada todavía la cadena que emitirá sus partidos de la Basketball Champions League. Lo que parece seguro es que Gol TV no repetirá, postulándose la Televisión Canaria como la gran candidata para ello, toda vez que las conversaciones del ente público regional con la FIBA parecen estar avanzadas. Lo que no es nada seguro es que se emita el duelo de mañana.