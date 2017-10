Suso apunta al Carlos Tartiere

Suso está de vuelta. Tras cumplir los cinco partidos de suspensión que le impuso el Comité de Competición por su expulsión durante el partido ante el Granada en el Heliodoro Rodríguez López, el capitán del CD Tenerife es una de las grandes novedades para el partido de mañana en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Suso está con ganas aunque reconoce que entrar en el once inicial de José Luis Martí es complicado por el nivel que están dando sus compañeros.

Ausente en cuatro partidos de Liga y el de Copa en Córdoba, el futbolista tinerfeño manifestó que tenía "muchas ganas de volver", pero a la vez admite que ganarse un puesto en el equipo titular "va a estar difícil por la dinámica del equipo, porque estamos haciendo las cosas bien, así que esperaré mi oportunidad. Se me ha hecho largo, nunca había tenido una sanción tan grande, pero ya estoy libre. El equipo está haciendo las cosas que tocan y esperaré".

Suso es de los que prefiere ir de frente y no mirar atrás. Por eso, aunque ha aprendido la lección prefiere olvidar todas estas semanas de parón obligado. Por eso, reconoció que "no volverá a pasar. Ya dije que me equivoqué en su momento. No le he dado muchas vueltas, solo supe que me equivoqué. Han pasado cinco semanas y tampoco iba a estar todo el tiempo pensando en lo que pasó".

El capitán de la escuadra insular está "listo para jugar. No he perdido ritmo porque no he dejado de entrenar. Físicamente me encuentro bien. Me veo intentando entrar entre los 18 como primer paso. Luego será el míster el que decida dónde ponerme". Suso destacó la buena trayectoria que han marcado sus compañeros en su ausencia, reconociendo que "Los he visto muy bien. El equipo está en puestos de play off, pero esto es muy largo. Llevamos pocas jornadas todavía pero estamos bien, sobre todo en casa. En los partidos de fuera nos está costando algo más".

El jugador blanquiazul aseguró que la plantilla de esta temporada permite muchas variantes y que esa es la razón por la que "el equipo está bien en la parte de arriba, creando ocasiones y viendo puerta. Tenemos muchas variantes y el beneficiado es el Tenerife".

El miércoles toca pasar un nuevo examen y de los complicados, ya que la visita a la capital asturiana mide a dos históricos. El interior de Taco admitió que jugar en Oviedo "Es un partido bonito y complicado por el rival, como todos en Segunda División. Sabemos lo que tenemos que hacer, intentar hacer nuestro juego".