Pendientes de los horarios para un viaje de órdago

Los casi 10.000 kilómetros que se van a tener que meter estos días los integrantes del Iberostar para jugar ante el Ventspils, pueden resultar una broma en comparación con lo que le podría esperar a los aurinegros a principios de noviembre. Y es que tras recibir en el Santiago Martín al Real Madrid el sábado 4, a los de Markovic les aguardan cuatro partidos a domicilio seguidos. El primero de ellos será en Salónica el miércoles 8, a lo que seguiría la visita al Tecnyconta Zaragoza, todavía sin fecha. Si el choque en el Príncipe Felipe se celebra el sábado 11, regresar previamente a la Isla sería absurdo. Mitad de un trayecto que contempla luego el choque contra el Elan Chalon en suelo galo, marcado para el miércoles 15. Ahí los canaristas deberán plantearse si volver o no, al igual que ocurrirá para enlazar el siguiente compromiso de la Liga Endesa, marcado en Santiago de Compostela. Dado que el Obradoiro suele actuar como local los sábados, volar el 16 a Tenerife para viajar a Galicia el 17 y jugar el 18 no parece lo más conveniente. Pendiente de los horarios de la ACB, en el peor de los casos los laguneros pasarían nada menos que 12 noches fuera de sus domicilios. A todas luces parece una cantidad impensable, pero los kilómetros de distancia y las conexiones aéreas podrían no dejar más alternativas. Lo bueno (o menos malo) es que justo después del partido en tierras compostelanas la actividad competitiva para, por las ventanas FIBA, hasta el 5 de diciembre, cuando los isleños reciban al Neptunas Klaipedas.