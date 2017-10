Nico: "Parece que juegan en casa"

Nico Richotti no podía esconder su descontento tras la derrota de ayer. "Es una pena muy grande porque hicimos un gran desgaste para estar en partido, pero nos faltó acierto y un poquito de suerte", dijo el argentino en zona mixta, si bien quiso relativizar este tropiezo al significar que "cuando se pase la calentura veremos que hicimos un montón de cosas positivas". No dejó pasar el escolta canarista la ocasión de expresar su disgusto por lo que entiende fue una actuación de los colegiados que perjudicó a su equipo. "Parece que cuando vienen los equipos grandes son los que juegan en casa. Sinceramente creo que no tuvimos un arbitraje justo, los dos pegamos muchos pero no hubo la misma vara para medir", señaló para referirse no solo a las acciones de los últimos segundos, sino "también a una falta de Davin que no fue". "Parecía que el Valencia jugaba de local", añadió, para recordar también que "el año pasado ocurrió algo parecido durante toda la temporada, por lo que no queda otra que seguir y tratar de no llegar a estos finales ajustados, ya el año anterior nos sobrepusimos a todas estas cosas", dijo en este sentido.

El de Bahía Blanca no escondió que tras el descanso su equipo encontró más dificultades para atacar al Valencia, especialmente porque "ellos cambiaron un poco aspectos defensivos". Ya con el chip de la competición europea, Nico piensa en positivo y expresa que "jugar dos partidos por semana nos ayudará a ganar química, es bueno para que los nuevos cojan los conceptos dentro de la cancha", aunque no escondió que "el debut será un partido duro, especialmente por el viaje".