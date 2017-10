El Granadilla Egatesa logra su primera victoria

A la quinta llegó la vencida. El Granadilla Tenerife Egatesa logró su primera victoria en Zubieta al deshacerse del colista Real Sociedad. La entrada a escena de la granadillera Kokito en la segunda parte rompió el partido a favor de las tinerfeñas. Dos penas máximas cometidas sobre la atacante marfileña, la primera marrada por Pisco y la segunda transformada por María José, puso a las insulares con ventaja. En el tramo final, la exjugadora del Barcelona apareció de nuevo para desnivelar el empate logrado por la donostiarra Sandra Ramajo.

En unos primeros minutos nivelados, el Granadilla trató de hacerse con el control del juego, mostrándose bien plantado en inmediaciones del centro del campo, aunque sin fortuna para profundizar por banda y conectar buenas acciones de ataque. Una de las primeras aproximaciones del bando granadillero se produjo con un balón peinado por María José Pérez, tras una falta directa lanzada por Pisco, que se fue centrado a las manos de la cancerbera de San Sebastián. La respuesta de la Real Sociedad se produjo rebasada la media hora, tras una jugada de Nahikari García por banda izquierda, en la que su centro lo cabeceó la visitante Patri Gavira hacia su propia portería, pero la cancerbera Pili se encontraba bien colocada para atajar el esférico.

Tras la reanudación, el Granadilla saltó a Zubieta con la decisión de conseguir su primer tanto del partido. En el minuto 60, la tinerfeña María José Pérez, comandando un rápido contragolpe, cedería para que Kokito se introdujera en jugada personal dentro del área, siendo derribada por Ane Etxezarreta. La portera vasca Mariasun Quiñones adivinó el penalti lanzado por Pisco. A continuación, la donostiarra Claudia Zornoza se sacó un disparo, que se fue rozando la escuadra. En la siguiente jugada, un potente tiro de la granadillera Ayano Dozono lo repelió la escuadra.

La insistencia del Granadilla no decayó y la peligrosa Kokito sería derribada, de nuevo, dentro del área, en esta ocasión por Sandra Ramajo. María José no desaprovechó la pena máxima. Poco duró la alegría a las tinerfeñas, ya que la Real Sociedad establecería las tablas con un remate de vaselina de Sandra Ramajoa, que tocó en el larguero antes de alojarse en las mallas de Pili. El Granadilla no se conformó y se volcó en busca de su primera victoria. Un premio que consiguió a través de Kokito, quien materializó una rápida jugada personal desde el centro del campo, con un disparo que se coló por la escuadra.