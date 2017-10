La condena de los detalles

Los detalles dejaron ayer al Iberostar Tenerife sin un triunfo especial. Aquel que le mantenía como invicto este curso, el que habría sido el primero contra el Valencia desde el regreso aurinegro a la ACB, y el que hubiera otorgado a los laguneros la tarjeta de conjunto capaz de doblegar a cualquiera que se le ponga por delante, incluido el campeón de Liga Endesa y Supercopa. Pero en un duelo parejo los de Nenad Markovic fueron presa de sus ansias por ganar y por culpa de algunos errores fuera de lugar, con ese pequeño margen de error existente, se vieron abocados a la derrota. Precipitación que unida al acierto de su rival en situaciones de máxima exigencia, y algunas decisiones finales de los colegiados, resultaron claves para que los isleños hincaran la rodilla.

El inicio del Iberostar fue fluido en ataque con Richotti en su versión de asistente para Vázquez y Ponitka (4-1), que ganaron a la perfección la espalda a los defensores. Atrás, Markovic había ordenado ayudas sobre Dubljevic y si bien el montenegrino apenas pudo producir de forma directa (0/4 en tiros al descanso) la basculación defensiva sobre él sí generó espacios para Green. El escolta estuvo atado en corto en el uno contra uno, pero sí fue letal a la hora de penetrar entre los huecos de la defensa local, y también para aprovechar los triples liberados tras la circulación de sus compañeros. Tal fue su incidencia en el juego que el de Inglewood se fue hasta los 12 puntos anotados al término del primer acto, a los que añadió otros cinco de asistencias. En total, participación 17 sobre los 20 de su equipo.

Pese a que Green traía por la calle de la amargura a la defensa local, el Iberostar no se desesperó en ataque. Así, los de Markovic se agarraron a la versatilidad de Tobey, a la capacidad de Ponitka para cortar y a la de San Miguel para penetrar, y al oficio de Abromaitis, que no solo reboteó (cinco en el primer acto) sino que también se sacó de la manga varias canastas de oficio (16-12). Tuvo incluso el conjunto lagunero tiro para alargar su renta hasta los siete puntos, pero erró y se encontró con el arreón de escolta estrella visitante (18-22, 11').

Sin Green en cancha, necesitado de un descanso, la defensa del Iberostar fue otra. Más compensada y, por extensión, más aguerrida. Solidez atrás que se tradujo en mayor confianza delante con Bassas y Richotti moviendo al cuadro lagunero a la perfección. De sus manos salieron sendas canastas, pero también bolas a las esquinas para triples liberados que no desperdiciaron ni Beirán ni Abromaitis. Entre ese equilibrio, la lucha de cada rechace en los dos aros y un ramillete de notables acciones de Tobey (tapón, dos canastas y rebote) dispararon la renta local hasta el 37-30 tras un parcial de 8-0. Lejos de lo que podría parecer, el fondo de armario del Iberostar le estaba ganando la partida a su oponente: 15 puntos por siete de los de Vidorreta. Solo algún que otro despiste atrás y la falta de puntería en los últimos ataques impidió a los laguneros irse con mayor renta al descanso: 37-34.

Con Green de vuelta y Dubljevic acercándose a su versión más lógica, el Valencia Basket dio un golpe sobre la mesa culminando un parcial de 0-9 mientras se salían de dentro los triples de Tobey y Richotti (37-39). Situación propicia para que aparecieran los nervios en los isleños que, sin embargo, apelaron a la raza en los dos lados de la cancha. San Miguel primero y especialmente Richotti después se vaciaron sobre Green, mientras que Abromaitis se multiplicó para taponar y rebotear. En ataque, cada canasta costaba un mundo, aunque la empresa no parecía tan grande ante el arrojo canarista, ya fuera para que Ponitka palmeara una contra de Richotti (45-43) o para que Tim sacara partido a un rebote de San Miguel tras el inocente error bajo el aro de Tobey. Un triple de White terminaba de hacer gratificante el esfuerzo (48-45, 27'), aunque cuando más tocado parecía estar el Valencia, los aurinegros no acertaron a asestar otro golpe. Por un lado porque White acumuló hasta cuatro decisiones desafortunadas en ataque (incluida la que cerraba el tercer acto) y por el otro porque los de Markovic fueron incapaces de dar con la tecla para frenar a Pleiss, que no solo imponía el miedo en defensa y controla el rebote, sino que además convertía en oro todo lo que le llegaba cerca del aro (52-53).

Por momentos pareció que el Iberostar había entrado en barrera, pero Bassas cortó casi cuatro minutos y medio sin anotar en juego y eso le dio aire a los canaristas, por mucho que Pleiss siguiera a lo suyo y el Valencia no parara de sacar rédito a sus segundas oportunidades. Pero con el duelo totalmente parejo (58-58) a los laguneros, presos de las ganas, le entraron las prisas y estas llevaron al cortocircuito. Beirán se confió tras una recuperación y se llevo un tapón, y justo a continuación Richotti no acertó un precipitado alley oop. Entre medio, Dubljevic no perdonó y disparó a los suyos hasta el 58-63 (a 4'22"), que llegó a ser un 60-66 tras un triple sobre la bocina de 24 de Sastre. Solo seis puntos, pero a la vez un abismo con lo igualado que estaba discurriendo todo.

Ponitka, ayudado por Abromaitis, trató de salir al rescate (62-66), pero el Canarias se quedó a medio camino por culpa de los detalles. Desde un pase de Richotti que fue cortado por la defensa, pasando por un triple errado por San Miguel, un libre que no acertó a meter Ponitka. El propio alero polaco sí hizo pleno a 13 segundos del final (67-70) y lo que parecía un imposible segundos antes se puso a tiro gracias al anterior 0+0+1 de Vives (fruto de una más que dudosa falta de White) y al 0+0 de Van Rossom con 12 segundos por delante. San Miguel se hizo con el rebote y echó a correr en busca del triple que diera la prórroga, pero entre que el aragonés se metió en un jardín y que Vicente Bultó miró hacia otro lado para no complicarse la vida, al cuadro de Markovic se le esfumaba la mínima opción que le quedaba en ese momento para cambiar el rumbo de una historia particular que por ahora se le sigue resistiendo. Al menos queda la sensación de que el ADN canarista sigue intacto, una seña de identidad que seguro le volverá a reportar no pocas alegrías a los laguneros.