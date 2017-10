"Malbasic es determinante, pero todavía le podemos exigir más"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, aseguró ayer que "evidentemente" el delantero Filip Malbasic, autor de los dos goles en la victoria ante el Nástic de Tarragona (2-0), es un "jugador determinante", aunque afirmó que todavía pueden "exigirle más". El técnico blanquiazul relató que el atacante serbio "cada vez interpreta más el juego" y "conoce el fútbol español", sobre lo que destacó que es "un chico que quiere aprender rápido".

José Luis Martí comentó que cada vez podrán exigir "un poco más" a Filip Malbasic, que además ha "aprendido muy rápido" el idioma.

El entrenador destacó que una de las claves del triunfo fue en "la inmediata recuperación tras pérdida", mientras que achacó las bajas musculares en su equipo a que han acumulado "muchos viajes" y "partidos" en el comienzo de temporada. En este sentido, dijo que deben ir "con pies de plomo" con la reincorporación de los jugadores tocados para evitar recaídas, como en el caso de Juan Villar.

"No hay preocupación. Hemos tenido una serie de compromisos durante el inicio que han provocado tener mucho trabajo. Tenemos que ir con pies de plomo en las recuperaciones y así contar con el mayor número de jugadores cada domingo", explicó el técnico en este sentido.

Además, Martí, incidió en que es de vital importancia para la buena marcha del club empezar a pensar ya en el próximo partido de Liga. "Hay un partido el miércoles, por lo que no hay tiempo para disfrutar de esta victoria. Tenemos que empezar ya trabajar el lunes para pensar solo en el Oviedo, No quiero ir más allá de ese partido ni pensar en el futuro", señaló.

Sobre el sistema de juego que ayer empleó el club blanquiazul, con dos delanteros y un media punta, el entrenador blanquiazul comentó: "Creemos que el hecho de apostar por dos jugadores de ataque y el vértice del rombo nos da el recuperar el balón antes, aunque eso no implica jugar así siempre. Según los jugadores disponibles actuaremos de una u otra manera".

Sobre las ausencias de jugadores importantes que tendrá de cara a los próximos partidos, y tras la baja anunciada ayer de Camille para el próximo mes y medio, Martí quiso dejar claro que tendrá que trabajar con los jugadores que tiene disponibles. "Igual me repito mucho", indicó, "pero siempre digo que no me quejo de los jugadores que no tengo. Me siento orgulloso de los que tengo y estoy contento por cómo lo han hecho hoy".