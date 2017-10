Vidorreta: "Mi agradecimiento con todo el Canarias es máximo"

El de mañana será un duelo especial para Txus Vidorreta, ahora entrenador del Valencia, y uno de los responsable de los éxitos más recientes del Iberostar. "Lo primero que me sale es un agradecimiento justificado porque desde mi llegada tuve el máximo apoyo. De Aniano, del presidente y del consejo, los técnicos y todos los jugadores, implicados en sacar adelante una situación difícil y que acabó con el apoyo de una afición extraordinaria en un año histórico. El equipo fue líder, jugó Copa, el play off, ganó la Champions... algo que en definitiva me condujo al Valencia. Mi agradecimiento es máximo a todos los estamentos del club", dijo ayer el vasco.

Nervios. Comenta Vidorreta que emocionalmente su visita al Santiago Martín no debe afectarle. "Para mí será un día muy emocionante, sin ninguna duda, pero llevo muchos años entrenando y si pude superar el jugar en Bilbao, donde empecé en esto desde nivel escolar hasta nivel profesional, creo que el domingo podré llevarlo. Creo que tengo la experiencia para estar agradecido pero también estoy centrado en los objetivos del Valencia. Y el objetivo es ganar y además jugando buen baloncesto. Tenemos que ser más sólidos y más constantes. Llevamos cuatro victorias en cuatro partidos oficiales y queremos sumar la quinta", dijo.

Más sólidos. Vidorreta reconoció que está ante una prueba exigente. "Para ganar en Tenerife tenemos que ser sólidos y más constantes a nivel defensivo. El Canarias es un equipo estabilizado a priori entre los ocho mejores y no podemos ir con lagunas defensivas. Es un equipo rodado y que mantiene un gran bloque del año anterior, además acostumbrado a competir. Tenemos que dar un paso más a nivel defensivo y ser un poquito más sólidos en nuestro juego ofensivo en pintura para tener opciones reales de triunfo en Tenerife".

Nombres propios. Vidorreta habló de cuatro varios nombres propios. El primero, Mike Tobey. "Está siendo clave en el rendimiento colectivo del Iberostar, muy efectivo en la pintura, con muy buenos porcentajes en su rango de tiro y castigando mucho en el rebote ofensivo, además de aprovechar su facilidad de finalizar con las dos manos", dijo del pívot. También habló sobre Rodrigo San Miguel: "Estoy encantado de haber compartido con él dos temporadas y creo que he dejado mi impronta en él. Además de su sacrificio, defensa y ritmo alto, ha ganado en conocimiento de la juego y ha mejorado su tiro de tres para convertirse en uno de los bases más sólidos de la competición". De Beirán reconoció que es "una gran alegría verle de nuevo en las canchas después de una grave lesión para él", lo considera como "clave en el caldo de cultivo que se generó hace dos años" y además espera "que siga con esa buena dinámica". Por último, a Nenad Markovic lo calificó como "un tipo excelente" y que "está dirigiendo al equipo con sentido común, adaptándose a un equipo ganador y a unos jugadores con una dinámica que funcionaba para añadir poco a poco su impronta".