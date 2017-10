Dureza y concentración sin respiro

Nenad Markovic trata de normalizar al visita del Valencia al Santiago Martín. Pese a tratarse de un duelo con muchas connotaciones emotivas por ambos bandos, el técnico del Iberostar Tenerife dejó claro que se toma este choque "como otro partido". "Para mí ahora el más importante, pero para mí no significa algo especial porque no soy aficionado. Ellos sí la tendrán con la llegada de Txus, y aunque es un partido contra un equipo en el que yo jugué, pero no será la primera vez que me suceda eso", significó ayer el bosnio, que volvió a insistir en la receta para tratar de doblegar al campeón. "Si queremos ganarle al Valencia debemos estar muy concentrados y muy duros durante los 40 minutos. Como lo fuimos un cuarto contra el Murcia. Esa es la clave, no podemos esperar a depender de un gran acierto en ataque, sino que debemos intentar ponerle las cosas difíciles detrás al Valencia", dijo al respecto.

Para Markovic, el cuadro taronja es "un conjunto con mucha calidad, con jugadores muy buenos y con un entrenador que ha estado aquí y conoce a nuestro equipo a la perfección", y si bien añadió que sus "asistentes han sido sus ayudantes y saben lo que pueden esperarse de Txus, y Txus de nosotros", dejó claro que "al final son los jugadores en la pista los que deben buscar el camino para ganar el partido". Y al menos por deseo no será. "Después de haber ganado la Intercontinental y dos partidos de liga el equipo tiene ganas de competir ante el campeón de liga y hacer un buen partido". Mientras, de su rival de mañana, Markovic destaca "el bloque", si bien se fija en un hombre en concreto. "Veo que Eric Green está muy cómodo con los sistemas de Txus. Es un jugador que está marcando el ritmo del Valencia, porque cuando él anota muchos puntos, ellos ganan. Debemos reducir su aportación, pero también cuidar la de los otros jugadores", dijo sobre el estadounidense, sin olvidar a que "con o sin San Emeterio o Abalde ya "tienen suficientes jugadores de calidad".