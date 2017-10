El club y la primera plantilla blanquiazul ya negocian las primas

Los rectores del CD Tenerife no quieren que la negociación sobre primas se demore tanto como el curso pasado, cuando se retrasó hasta el mes de marzo la primera propuesta del vestuario al consejo de administración. Por aquel entonces, se aprobó "un premio" -así lo calificó Miguel Concepción- por el ascenso de categoría, al tiempo que se decidió bonificar mucho menos la clasificación por el play off. De este modo, la entidad enviaba al grupo la idea de que el verdadero objetivo era subir a Primera, no solo meterse entre los seis mejores. A este respecto, los representantes del plantel ya han tenido una primera toma de contacto con la cúpula de la institución. Es probable que se siga una línea semejante a la del ejercicio 2016/17. En todo caso, la prima sería millonaria.