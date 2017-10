Una peña con muchos kilómetros

Es la peña peninsular del Tenerife. La Ibérica, de reciente creación, lleva tantos kilómetros como ilusiones en la mochila. Van a todos lados: Vallecas, Valladolid, Lugo, la próxima semana a Lorca, el mes siguiente a Sevilla... Nada detiene el entusiasmo de este grupo que lleva el tinerfeñismo por bandera. "En la distancia, el sentimiento se multiplica", explica su presidente, José Díaz.

Este colectivo halla su punto de partida en un proyecto frustrado de peña, la Pardela Ibérica, que duró apenas unos meses. Pero hacía falta una peña que aglutinase a todos los aficionados isleños en el exterior. "La mayoría estudiantes, pero otros muchos que trabajan en Madrid", explican desde el seno de este grupo de animación, que ya se ha granjeado la simpatía y admiración de los propios futbolistas. El pasado fin de semana les hicieron entrega de la flamante nueva bufanda de la peña, que no deja de moverse en busca de una causa justa: hacer más fácil la vida de los seguidores tinerfeñistas en el exilio. "Seguimos la actualidad a través de los programas de radio y de las páginas de internet... y los fines de semana, procuramos ir a los estadios", cuenta Héctor Rodríguez, uno de los portavoces del grupo.

"Lo que te mueve es la ilusión por ver al equipo. La ida se pasa rápido siempre por la ansiedad de querer animar al Tenerife; la vuelta ya es en función del resultado", indica sobre los larguísimos desplazamientos que hacen por carretera. A Lugo, casi cinco horas. "Solemos salir a los partidos el mismo día. Lo bueno es que se crea un ambiente de camaradería y amistad que hace los viajes muy amenos; lo pasamos en grande, sobre todo cuando las victorias acompañan", indica.

En muy poco tiempo, la Ibérica se ha constituido como una de las grandes peñas del representativo. No han tardado en estrechar lazos con otros grupos tan emblemáticos como El Chicharro o Zoneros. "Lo extraño es que no surgiera antes una peña ibérica como ésta. Son un montón los aficionados que residen en la Península y un colectivo así es absolutamente necesario. Si no existiera, habría que inventarla", dicen de la peña.

"La cosa va avanzando y el conocimiento de la peña, in crescendo. De hecho, el último proyecto que hemos lanzado son las bufandas blanquiazules, pero habrá muchos más", avanzan desde la directiva del grupo, que no deja de sumar nuevos miembros (cdtiberica@gmail.com). Su próxima gran idea: un desplazamiento masivo a algún partido a domicilio. El club ya les ha prometido su ayuda.