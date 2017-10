El deporte catalán, de huelga

La inmensa mayoría de entidades deportivas en Cataluña está secundado el paro general impulsado por los sindicatos mayoritarios y las entidades soberanistas, que ha dejado casi inactivos los centros deportivos, tanto privados como públicos. Una de las instituciones deportivas más importantes de Cataluña, el FC Barcelona, acordó ayer cerrar las puertas de sus instalaciones para todas sus secciones, incluido el fútbol, y que sus trabajadores y deportistas no fuesen al centro de trabajo, uniéndose al paro general denominado por las entidades convocantes como "paro de país". En el caso de la sección de fútbol del Barça, debido a los compromisos de las selecciones, la mayoría de sus deportistas están en sus destinos, no así el entrenador Ernesto Valverne, y un puñado de jugadores que no han sido citados y que se entrenaron en la Ciudad Deportiva el lunes, pero hoy no.

Otro de los clubes notables, como es el RCD Espanyol, ha optado por cerrar sus instalaciones y aplazar todos sus actos, aunque no ha cancelado el trabajo deportivo, dando libertad a sus trabajadores a que se acojan o no al día inactivo. El Girona, nuevo equipo de LaLiga Santander, también se ha adherido al paro, tanto de la primera plantilla, como del fútbol base. El Reus, de la Liga 1/2/3, ha suspendido toda su actividad, aunque ha dejado servicios mínimos en sus piscinas y gimnasios, mientras que el Gimnàstic, que milita en la misma categoría, se ha adherido al paro y ha suspendido toda su actividad.

En baloncesto, el Barça ha suspendido toda la actividad, igual que el Joventut de Badalona, que ayer en un comunicado informó de que el Pabellón Olímpico "permanecería cerrado al público" y que quedan "suspendidos todos los entrenamientos, desde el primer equipo hasta iniciación". Mientras, en balonmano, el Barça también ha bajado la persiana, igual que el Balonmano Granollers, que en un comunicado confirma que también secunda el paro en todas sus actividades deportiva.

La Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), el órgano en el que están integradas todas las territoriales catalanas, también emplazó a todos sus socios para que impulsasen hoy un paro total de la actividad deportiva, además de cerrar todos las oficinas. Gimnasios privados y municipales también se han sumado casi de forma unánime hoy en Barcelona al paro general, como así comunicaron a través de las redes sociales ayer y en mensajes privados a sus abonados. En el caso de las federaciones catalanas de baloncesto y fútbol, ambas suspendieron el pasado domingo toda actividad.