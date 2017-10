Las bajas golpean a la defensa

Los problemas crecen para José Luis Martí. El técnico blanquiazul empezó ayer la semana de entrenamientos con una mala noticia: las molestias de Carlos Ruiz, quien podría perderse la cita del sábado (Heliodoro Rodríguez López, 19:00 horas) ante el Nástic de Tarragona.

El central granadino acabó con dificultades el compromiso del pasado domingo contra el Lugo. Tanto es así que pidió el cambio al entrenador y la permuta se produjo a nueve minutos del final (por Montañés). Su sustitución pareció entonces una decisión técnica, pero Martí confirmó después que el reemplazo fue obligado. Ayer, los peores presagios se confirmaron y Ruiz transmitió al preparador balear que no estaba en condiciones de entrenar. Tampoco es probable que pueda hacerlo hoy, así que su concurso contra el Nástic se complica sobremanera.

Los contratiempos golpean a la defensa blanquiazul, puesto que a las molestias de Carlos Ruiz hay que sumar la baja segura de Jorge Sáenz, que ya está convocado con la selección sub 21 y también faltará al compromiso entre semana frente al Oviedo (en el Carlos Tartiere, el miércoles 11). Lo más probable es que Martí se vea abocado a emplear a Alberto como central y que el majorero forme a la vera de Aveldaño, cuya titularidad es segura. Lo bueno es que esta pareja ya se probó en el último partido copero y las prestaciones de ambos futbolistas fueron muy altas. El Pela, hasta marcó un tanto.

"El de goleador no es mi rol, pero si anoto, pues mejor. Ya marqué fuera de casa y no creo que fuese casualidad porque otras veces también lo he logrado a balón parado. Sobre todo con los pies, más que con la cabeza", reseñó el profesional suramericano, quien asume sus dificultades para hallar un sitio en el once. Ahora, por fin, le llega la oportunidad de asentarse en las alineaciones y jugar más de un partido seguido.

"Tengo opciones, pero hasta que no lo confirme el míster no lo sé. Si me toca intentaré ponérselo difícil al entrenador para alineaciones futuras. Hay una plantilla muy competitiva y no hay diferencias entre el que sale y el que entra, así que pienso que la competencia es buena", opinó.

Sobre la suplencia, expuso que "el equipo responde y no hay motivos para grandes cambios". "El que está fuera nunca va a estar contento, pero tiene que sumar y demostrar que puede estar cuando le toque. Entreno día a día para demostrar que puedo estar", dijo. De la opción de jugar junto a Alberto, recalcó que la doble experiencia en la Copa fue muy positiva para ambos.