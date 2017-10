Bryan Acosta y Jorge no viajan a la Isla para ir con sus selecciones

Bryan Acosta y Jorge Sáenz no formaron parte ayer de la expedición del CD Tenerife que regresó a la Isla después de disputar su séptimo encuentro de liga ante el Lugo en el estadio Anxo Carro. Los dos futbolistas permanecieron en la península para acudir a sus citas con sus respetivas selecciones. El centrocampista catracho tuvo que coger un avión para trasladarse a Honduras, con el fin de sumarse a la concentración de su selección, con la cual deberá afrontar un par de encuentros correspondientes a la fase de clasificación para le Mundial de Rusia 2018. Mientras que Jorge Sáenz permanecerá en Madrid entrenándose con el combinado español sub 21. El central del CD Tenerife se quedará al menos hasta el el domingo 8, día en el que el seleccionador Albert Celades dará la lista de 20 definitiva. Esas dos decenas de futbolistas serán los que que viajen para jugar el 10 de octubre en Poprad (19:30 horas) ante Eslovaquia, que lidera el grupo 2 de la fase de clasificación para el Europeo, tras dos victorias, mientras que España ganó el único encuentro disputado en Estonia (0-1). Bryan y Jorge no jugarán por tanto el sábado con el Tenerife en su duelo contra el Nástic.