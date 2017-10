Vázquez: "Sabíamos que sería complicado contra un rival así"

Fran Vázquez, ayer el más valorado del Iberostar Tenerife, quiso quitarse méritos en el aportación de los suyos. "Ha coincidido mi entrada con un buen momento, pero siempre digo que cuando estoy en pista trato de ayudar y que se note ese cambio con mi energía", apuntó el gallego, que reconoció tras "haber empezado al tran tran". "Sabíamos que sería complicado contra un recién ascendido y que en su casa quiere demostrar que está ahí por méritos propios. Estoy contento no solo por lo que he hecho yo sino por lo que ha hecho el equipo", argumentó el de Chantada, también impresionado por el ambiente vivido ayer en la cancha burgalesa. "Lo del Coliseum me ha parecido increíble. Ha sido espectacular el ambiente que se ha habido", dijo. "Han estado muchos años tratando de lograrlo, ahora lo han hecho y lo mínimo que se merece es seguir muchos años más y demostrando que aquí se vive el baloncesto. Vale la pena venir a jugar a ambientes así", añadió.