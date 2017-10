El Tenerife se diluye fuera de casa

El Tenerife se transforma cuando sale del Heliodoro. Ayer sumó su tercer trasquilón seguido a domicilio y, aunque la imagen fue aceptable, le condenaron un penalti riguroso y su desconexión del partido a raíz del 1-0. Hace semanas que el equipo no gana ni marca fuera del Rodríguez López. Y esta sequía preocupa. Lugo y Tenerife enfrentaron sus estados de ánimo (pletóricos) y el nivel de sus plantillas, ambas confeccionadas para convivir en la zona noble. Pero ganaron los locales, que concatenan ya cuatro victorias seguidas y siguen mirando hacia arriba.

Martí apostó por la alineación esperada y el sistema que había ensayado durante la semana. Visto el resultado de la probatura ante el Alcorcón (4-0), no concurrían motivos de peso para pensar en un cambio. Así que eligió a los mismos once e hizo coincidir en la sala de máquinas a tres pivotes: Vitolo, Aitor Sanz y Bryan, que anoche mismo se fue con Honduras.

El representativo salió con determinación y a mostrar cuáles eran sus intenciones: imponerse en el dominio de la pelota, discutir al Lugo el gobierno de la contienda y ganar el partido desde una posición de mando. Ahora bien, tardó en conseguirlo y el nacimiento de la contienda trajo mucho balón para los anfitriones, que parecían jugar a placer. Un excelente pase de Iriome (en estado de gracia) estuvo a punto de brindar a Frdriszewski para hacer el primero cuando el envite no había hecho sino comenzar. Pero el Tenerife no era el de las versiones grises de Valladolid y Córdoba; más sólido, vigoroso e intenso, se aplicó el cuadro de Martí para que Dani apenas sufriera. Y arriba, fue ganando metros conforme el choque se acercó al descanso.

La primera mitad dejó muy buenas rachas blanquiazules de juego, dominio y oportunidades. La más clamorosa para Malbasic, que falló en la definición ante un Juan Carlos repleto de reflejos. Ambos equipos hicieron méritos de sobra para irse con algún tanto al intermedio pero hasta la reanudación se resistieron los goles. En lo que al Tenerife se refería, solo faltaba que apareciese más Longo. Porque el equipo se hartó de buscarlo pero el Lugo taponó todas las vías. Excepto en una acción de la primera mitad, cuando el tiro del italiano se marchó desviado (36') junto a la cruceta.

El encuentro lo cambió para siempre un penalti, que no es. Se le señaló a Vitolo nada más iniciarse el segundo acto y lo materializó Fede Vico (46') ante la estirada de Dani. Entonces nadie creyó que la discutida pena máxima acabaría con el Tenerife, que ya no se levantó. Su desconexión del partido fue casi absoluta y hasta el árbitro pudo irse otra vez a los once metros por una falta dentro del área (esta vez de Juan Carlos). En esta ocasión el colegiado se inhibió y dio aire a los blanquiazules, que tuvieron dos opciones para el empate. Clamorosas, de esas donde más fácil es anotar que fallar. Pero lo hicieron Bryan y Montañés, que dispararon a las nubes y dinamitaron toda opción de remontada.

El Tenerife ha de ir al diván, definir qué le pasa para que bajen tanto sus prestaciones en sus enfrentamientos a domicilio y se distancie tanto del equipo solvente que vence y golea en el Heliodoro Rodríguez López. Los patinazos fuera de casa son un lastre. Claramente, un problemón para un equipo aspirante.