La regularidad da la primera

Victoria y dosis de autoconfianza. El Iberostar Tenerife arrancó ayer con triunfo su andadura en la Liga Endesa 2017/18 gracias a una más que más que notoria regularidad en ataque (donde rondó siempre los 20 puntos) y unas destacadas prestaciones defensivas. Sólidos argumentos que le bastaron para doblegar a un Burgos que pese a nunca hincar la rodilla, fue a remolque de los laguneros desde el ecuador del segundo acto. No fue un encuentro soberbio de los de Markovic, a los que les costó entrar en calor, pero una vez los canaristas atinaron a poner la velocidad de crucero se mostraron muy superiores a un rival que acabó siendo un quiero y no puedo. El control del rebote, una mejora en el triples tras el 1/7 del primer cuarto, y la aportación de la segunda unidad (con un Vázquez soberbio) fue demasiado para los locales, que en su estreno en la élite sufrieron las reminiscencias canaristas del pasado curso.

El triunfo logrado en el Coliseum tiene, si cabe, un doble valor. Y es que pese al refuerzo moral que supuso la consecución de la Copa Intercontinental, haber caído en la cancha del recién ascendido Burgos (un rival cargado de ilusión por haber hecho realidad un sueño que parecía ya imposible) hubiera supuesto que el vestuario aurinegro hubiera tenido la visita de las dudas. Pero no, ayer los laguneros -pese a tener todavía mucho por mejorar- se acercaron al equipo del pasado curso. Un impulso colectivo, pero también individual en algunos casos, como los de Fran Vázquez y Javi Beirán. El primero demostró que ni los supuestos galones que va a tener Mike Tobey le van a relegar a un rol secundario, y en el Coliseum se marcó un completo partido en los dos lados de la pista; y el segundo porque nadie diría que todavía le quedan por coger sensaciones y ritmo competitivo, toda vez que anotó (de cerca y de lejos), reboteó, asistió y defendió. El mejor camino, colectivo e individual, para que la era de Nenad Markovic arranque por la senda correcta.

Pese a esas buenas sensaciones finales, y a la canasta inicial de Tobey y dos puntos más de Ponitka (4-4), el arranque del Iberostar no fue el más brillante posible. Ni siquiera dominando el rebote de su propia canasta, tratando de correr hacia adelante e incluso recordando por momentos al equipo del pasado curso cuando encontraba jugadores liberados en las esquinas (triples de San Miguel para el 8-9). Así, un error de Tobey en la marca de Thompson (al que había contenido correctamente en el inicio), un triple de Álex López a la contra y otra canasta de Barrera ponían al descubierto unas primeras costuras (16-11). No tanto defensivas, sino más bien en ataque, donde no había acierto desde el perímetro, Ponitka de nuevo estaba muy revolucionado, en un ejemplo más de que los 2x1 se le atragantaban a los isleños.

Pero todo cambió con la aparición de la segunda unidad. Esa aportación que tanto le dio a los laguneros el pasado curso, que este año debe ser como mínimo igual y que, ante rivales tan justos como el Burgos, debe marcar diferencia. Así, entre el ritmo de Bassas y White, la inteligencia de Beirán y, sobre todo, la aportación total de Vázquez, los de Markovic voltearon la situación gracias a un parcial que llegó a ser de 0-11 (16-22) tras casi cinco minutos de sequía local. El arreón significó el punto de inflexión del encuentro, ya que si bien los isleños no terminaron de ser constantes en medio de ataques trabados, sí mejoraron su acierto en el triple (4/7 en este acto), corrieron cuando pudieron y, especialmente, mantuvieron la mordiente defensiva que debe ser una de sus más marcadas señas de identidad esta campaña. Muchas manos en líneas de pase, piernas para aguantar los uno contra uno, y control del rebote de su propio aro. Con estos ingredientes llegaron los laguneros 12 arriba al descanso (26-38) pese a desaprovechar sus dos últimos ataques.

Entre Vázquez y Tobey

Lejos de abrir cualquier atisbo de remontada para los locales, el Iberostar fue contundente en el inicio de la segunda mitad para terminar de sentenciar. Y si minutos antes fue Vázquez el protagonista, esta vez le tocó a Mike Tobey, discreto hasta el descanso pero que con seis puntos lideró un parcial de 3-10 que dejaba grogy a los de Diego Epifanio (29-48). Golpe definitivo que si bien encontró respuesta local por parte de Thompson y López (llegó a jugar para ponerse a ocho tras el 421-53), tuvo continuidad con algunas acciones de Ponitka primero (45-59, 31') y Richotti después (47-62), todo aderezado con la solidez que de nuevo ofrecía Fran Vázquez. La vuelta a cancha de Tobey terminó de encarrilar el triunfo canarista (51-72 tras triples de Abromaitis). Los últimos minutos fueron intrascendentes salvo para que Beirán fuera cogiendo todavía una mayor confianza y se convierta en uno de los fichajes de más calidad de este Iberostar Tenerife. Sin tiempo para celebrarlo, el miércoles llega el Murcia al Santiago Martín.