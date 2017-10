Jorge: "El equipo rindió muy bien, pero no aprovechó las ocasiones"

Pese a la derrota sufrida ayer en Lugo, los jugadores del CD Tenerife consideran que el partido realizado en el Anxo Carro no fue del todo negativo. Así, el vestuario tinerfeñista coincide en que faltó algo más de claridad de ideas, pero a la vez se queja amargamente de que el penalti que finalmente le dio el triunfo a los locales no fue.

"El equipo rindió muy bien durante los 90 minutos, corriendo como nunca, pero no supimos aprovechar las oportunidades. Luego llegó un penalti que no fue, que nos dejó tocados", comentaba tras el duelo Jorge Saenz, para admitir que los isleños no estuvieron "afortunados de cara al gol", aunque prometió "trabajar esta semana para tratar de mejorar ese aspecto y buscarlo en el próximo partido". "Tras el descanso y tras el tanto, ellos dejaron menos huecos, costándonos más elaborar la jugada. Pese a todo tuvimos ocasiones en esa segunda parte. Creo que pese a esta derrota estamos rindiendo bien", añadió al respecto. El defensa central recalcó que "la idea es hacernos fuertes en casa y luchar para sumar fuera. Ahora vendrán tres partidos muy seguidos, pero el primero es ante el Nástic". "Tengo fortuna de estar con la selección y aunque en lo personal estoy muy contento, aquí lo que importa es el grupo. Nos falta tener algo más de suerte fuera de casa, al menos la misma que en el Heliodoro", añadió.

Por su parte, Juan Carlos Real, que estuvo sobre el terreno de juego 67 minutos, coincidió con su compañero Jorge. "Creamos ocasiones y se ha competido. Si al descanso hubiésemos ido ganando, el partido habría sido otro. Luego lo hemos intentando y al final hemos sufrido una derrota que será analizada", comentó el gallego. Lo que igualmente reconoció el coruñés es que pese a que "la idea era seguir con la imagen dada en casa la semana pasada", los blanquiazules no lo lograron. "El penalti llegó muy rápido, nada más reiniciarse el choque, pese a todo lo seguimos intentando. La imagen no ha sido mala pese a la derrota. Nos ha faltado algo de claridad y sobre todo tener más el balón, además de algo de pausa. El penalti no lo vimos claro", agregó. Por último, y de cara al futuro más próximo, Real expuso que en el vestuario son conscientes de que "para estar arriba hay que encadenar victorias". "En cualquier caso yo no sería muy negativo pues esta categoría está muy igualada. Hay que trabajar y corregir errores", añadió para quitarle hierro al tropiezo de ayer en Lugo.