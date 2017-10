El isleño López admite que el Burgos necesita "elevar el nivel físico"

Sensaciones agridulces para Álex López, el tinerfeño del Burgos. "Estamos contentos por cómo hemos visto de precioso el Coliseum y esperamos que esté todos los partidos así, y nosotros deseamos poderles brindar victorias. Es una peno no haber podido empezar con un triunfo, pero sabíamos que era un rival complicado", dijo el lagunero, para el que no le queda otra que "ponerse las pilas para elevar el nivel y poder competir en esta liga". "Tenemos que adaptarnos a ese nivel físico y entrenarlo todos los días, pero al baloncesto se juega con una pelota y cinco contra cinco", dijo en tono positivo el escolta, admite haberse "sentido bien, sin más". Lo que no apreció López es que "haya habido ansiedad". "Hemos empezado bien, pero tuvimos un momento de desconexión, tanto a nivel defensivo como en ataque", añadió.