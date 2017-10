"Hemos jugado como debíamos y como habíamos planteado"

Nenad Markovic, entrenador del Iberostar Tenerife, se mostraba satisfecho por la victoria de los suyos en el estreno liguero, no solo por el marcador final sino porque además se llegó a él por el camino que había trazado en su cabeza el preparador bosnio. "Creo que hemos jugado como debíamos jugar y como habíamos planteado. Sin dejarles anotar muchos puntos, como por ejemplo sucedió en el segundo cuarto, en el que les dejamos en 10 puntos", significó el responsable del banquillo canarista, que igualmente asumió algunos desajustes en los suyos. "Hemos dominado el rebote y aunque quizá nos causó algunos problemas la defensa de negar los bloqueos directos, pero al final logramos superarlo", expuso el bosnio, que le "la enhorabuena a los jugadores porque el primer partido siempre es importante".

Pese a irse 12 arriba al descanso, a que en el arranque del tercer cuarto ya mandaba por 19 y que a pocos minutos del final su renta llegó a ser de 21, Markovic considera que lograr el triunfo "no fue tan fácil". "Es verdad que en un momento dado rompemos el partido y parece que el marcador es bastante abultado, pero Burgos nunca dejó de jugar y siempre lo hizo duro", explica el técnico aurinegro, que vio a un Burgos algo fallón. "No les acompañó el tiro, algo que pensaba que podía ocurrir porque era un partido con mucha presión, con el campo lleno, y muchos de estos jugadores no están acostumbrados a jugar delante de 9.000 personas. Es lógico que estuvieran con algo de ansiedad", dijo de su rival de ayer, del que destacó que "ellos nunca dejaron de luchar". "Nosotros con la calidad y el bloque del año pasado supimos mantener el ritmo del partido", añadió, para resaltar de nuevo "el contral del rebote durante casi todo el partido" para aclarar también que "el que al final hayan cogido 13 ofensivos" no tuvo mayor incidencia.

Al margen de "felicitar al Burgos y al ciudad por este debut delante de un pabellón lleno", así como desearle "suerte en el futuro", Markovic puso freno a cualquier tipo de euforia cuando fue preguntado sobre si el objetivo es instalarse entre los cinco primeros de la Liga Endesa. "Después de ganar la Intercontinental, cuando me preguntaron sobre la meta de este año, dije que el partido de Burgos, que era el partido más importante del año. Y ahora lo es el del Murcia el miércoles. El de la jornada siguiente será siempre el más importante. Solo podemos pensar así", añadió de forma rotunda el balcánico.