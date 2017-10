"No hemos cambiado la forma de jugar por el rival que tocaba"

Francisco Rodríguez, entrenador del CD Lugo, destacó el trabajo de sus hombres para poder continuar con la racha de los suyos, que ya es la mejor marca del CD Lugo en Segunda División: "Nosotros creíamos en lo que hacíamos, creíamos en el trabajo que estamos haciendo, los jugadores también, en ningún momento solicitaron cabiar lo que hacíamos en el día a día. Nosotros seguimos creyendo en eso, no cambiamos para nada lo que venimos haciendo y al final ha dado sus frutos. No sin sufrir, no sin seguir teniendo la mentalidad de que tenemos que mejorar muchísimo todavía pero es cierto que es un mérito importante porque, como sabéis, cuatro victorias en Segunda División es complicado y al alcance de pocos equipos."

El entrenador almeriense expuso lo que para él fueron las claves del partido: "Ha sido el encuentro que preveíamos en muchos momentos. Ante un equipo que tiene gran pegada, que las transiciones las hacen muy bien, con jugadores que con espacios son buenos. Y nosotros no hemos cambiado la forma de jugar porque nos enfrentáramos a ellos. Al final hemos intentado ser valientes y en la primera parte nos ha podido costar caro porque han tenido alguna situación de uno contra uno con Juan Carlos. Quizás en la primera parte no hemos estado lo bien que hubiéramos querido y nos ha costado coger esas caídas que ellos han dominado y a partir de ahí nos creaban problemas. En la segunda hemos estado mejor, el equipo ha cerrado esas líneas de pase por dentro, dónde ellos acumulaban muchísima gente. El equipo ha crecido desde competir muy bien, desde ser agresivos. La línea de cuatro nuestra y Juan Carlos han estado fantásticos. Volvemos a dejar la portería a cero, que es algo muy importante. Hemos tenido oportunidades al igual que ellos. La última ocasión la ha tenido el Tenerife y la echó fuera. Pero bueno, no creo en la suerte, creo en el trabajo. Las cosas pasan porque estamos trabajando bien y hay que agradecer el esfuerzo y pundonor que han tenido todos nuestros jugadores para conseguir estos tres puntos importantes."